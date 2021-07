Horúčavy nepoľavia, na juhu môže byť až 38 stupňov

SHMÚ vydal výstrahy tretieho stupňa.

8. júl 2021 o 7:42 TASR

BRATISLAVA. Dnes bude na Slovensku slnečno s miestami prechodne zväčšenou oblačnosťou a ojedinelými prehánkami alebo búrkami. Bude extrémne teplo. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.



Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 33 do 38 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 31 stupňov.

Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo 22 stupňov.



Fúkať bude slabý, na západe prevažne južný vietor rýchlosťou 3 až 7 metrov za sekundu (10 až 25 km/h), ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.



Meteorológovia predpokladajú zrážky do 3 milimetrov, pri búrkach ojedinele okolo 15 milimetrov.

V niektorých okresoch Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja môžu teploty vo štvrtok dosiahnuť až 38 stupňov Celzia. SHMÚ vydal v tejto súvislosti výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami.

Kritický čas je od tretej poobede

Výstrahy tretieho stupňa platia v týchto lokalitách v čase od 15.00 do 18.00 h. Meteorológovia varujú, že vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.

V okresoch na strednom, južnom a juhovýchodnom Slovensku platia výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami. Očakáva sa tam miestami dosahovanie maximálnej teploty vzduchu do 36 stupňov Celzia.

Prvý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami platí v okresoch najmä na severnom, časti stredného a východného Slovenska. Teploty tam môžu dosiahnuť do 34 stupňov Celzia. Výstraha platí v čase od 15.00 do 18.00 h.

Zdravotnícki záchranári pripomínajú, že počas vysokých teplôt netreba zabúdať na pitný režim.

Pomáha predchádzať kolapsom z tepla, preto treba piť priebežne a nečakať na pocit smädu. Vysoké teploty podľa záchranárov predstavujú záťaž na organizmus, najohrozenejšie sú deti, seniori a chronickí pacienti.

Pozor na alkohol

Vhodné nápoje sú napríklad minerálne vody s obsahom sodíka do 100 miligramov na liter, bylinkové a ovocné čaje alebo šťavy. Obsahovať by mali čo najmenej cukru, do šiestich percent, ten totiž zvyšuje pocit smädu.

Nevhodný je tiež alkohol, ktorý zvyšuje produkciu tepla v organizme. Ideálne nie sú ani príliš studené nápoje. Pri pobyte na slnku treba myslieť na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev.

Ak dôjde k zdravotným ťažkostiam v dôsledku prehriatia, treba pacienta preniesť do chladnejšieho prostredia a podávať mu tekutiny po malých dúškoch, ideálne čistú vodu.

V prípade zhoršenia zdravotného stavu je potrebné kontaktovať tiesňovú linku 155, kde operátor poradí, ako ďalej postupovať.