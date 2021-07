Pojednávanie s Kováčikom pokračuje, vypovedať bude Makó

Makó odmieta, že by bol ako kajúcnik ovplyvňovaný.

8. júl 2021 o 8:44 Peter Kováč

PEZINOK. Súd s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom vo štvrtok pokračuje druhým pojednávacím dňom.

Naplánovaný je výsluch kajúcnika a bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa a taktiež prokurátorky Blanky Godžovej.

Obaja sú už v budove súdu a ako prvý sa začal výsluch Godžovej. Samotného Kováčika väzenská stráž eskortovala do Pezinka približne pol hodinu pred pojednávaním, ktoré sa začalo o deviatej.

Ako sa dostal Kudlička na slobodu

Makó aj Godžová už v prípravnom konaní potvrdili, že Kováčik sa v roku 2017 angažoval pri prepustení bossa takáčovcov Ľubomíra Kudličku na slobodu. Podľa obžaloby za to zobral úplatok 50-tisíc eur.

Godžová aj na súde zopakovala, ako na ňu Kováčik pred štyrmi rokmi tlačil, aby nepodala sťažnosť proti rozhodnutiu špecializovaného súdu, ktorým Kudličku pustil na slobodu na kauciu vo výške 100-tisíc eur. Kudlička sa vďaka tomu rovno dostal na slobodu bez toho, aby väzbu ešte posúdil Najvyšší súd.

O pokynoch Kováčika v tom čase spísala úradný záznam.

Vo štvrtok na súde opísala, že v prípade Kudličku len zaskakovala za kolegu, keďže bolo leto a všetci boli na dovolenkách. Deň pred rozhodovaním o väzbe v Banskej Bystrici ju kontaktoval Kováčik.

"Doktor Kováčik mi zatelefonoval a povedal, že túto vec dobre pozná a pozná priebeh konania, pretože o tom hovorili s dozorujúcim prokurátorom. Povedal, že nie je potrebné podávať sťažnosť voči rozhodnutiu," opísala Godžová na súde. Keby k tomu nedošlo, sťažnosť by vraj automaticky podala.

Neskôr bola prekvapená, keď jej po medializácii výsledku pojednávania zavolal riadny dozorový prokurátor Michal Stanislav z dovolenky, ktorého zaskakovala.

"Pýtal sa ma, prečo som nedala sťažnosť. Telefonoval mi zo zahraničia, z dovolenky a ja som mu na to nevedela odpovedať. Povedala som mu, nech sa spýta doktora Kováčika," dodala ďalej Godžová.

Podobnú intervenciu nadriadeného okrem tohto prípadu vraj v kariére nezažila. Pod Kováčikom pracovala na špeciálnej prokuratúre ako podriadená asi desať rokov. Dnes je Godžová už na dôchodku.

Makó: Hovorím pravdu

Makó ešte pred pojednávaním reagoval na spochybňovanie kajúcnikov i na to, že sa údajne stretáva s predstaviteľmi vlády.

"Neviem o žiadnej manipulácii pri mojich výpovediach," povedal s tým, že na neho netlačili žiadni operatívci polície. "Hovorím pravdu. K svojim skutkom som sa priznal, nikdy som sa nedopustil nijakej násilnej trestnej činnosti a to, čo z mojich výpovedí vyplýva, je celé," povedal Makó.

Odmietol, že by bol v uplynulých mesiacoch na úrade vlády a že by sa stretol s premiérom Eduardom Hegerom či jeho predchodcom Igorom Matovičom. Poprel tiež, že by sa dlhodobo zdržiaval v Dubaji ako bolo medializované.

"Naposledy som bol v Dubaji v októbri 2019," vyhlásil Makó. Dodal, že v Spojených arabských emirátoch nemá ani majetky a že majetok na Slovensku mu zaistili.

Vyjadril sa taktiež k tvrdeniam šéf Smeru Roberta Fica, že má údajne väzby na SBS firmu Lama SK.

"Na hoaxy pána Fica nebudem reagovať," povedal Makó, ktorý je kľúčovým kajúcnikom vo viacerých veľkých kauzách.

Exšéf špeciálnej prokuratúry obvinenia odmieta a vypovedal už v stredu. Okrem spontánnej výpovede, v ktorej spochybnil výpovede spolupracujúcich obvinených, však odmietol odpovedať na otázky prokurátora Michala Šúreka i sudkyne Pamely Záleskej.

"Trestnú vec považujem za predčasne ukončenú, nevyšetrenú a obžalobu za predčasne podanú," vyhlásil Kováčik.