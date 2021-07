Kollár chce zaradiť na júlovú schôdzu návrh na zmeny, aby sa mohlo vypísať referendum

Mohlo by sa vraj konať na jeseň.

8. júl 2021 o 11:53 TASR, SITA

BRATISLAVA. Referendum je najvyššia forma demokracie a mala by byť naplnená. Ľudia by mali mať možnosť vyjadriť sa v referende. Povedal to predseda parlamentu Boris Kollár zo Sme rodina vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.

Jediná možnosť, ako naplniť to, aby sa ľudia mohli v referende vyjadriť či skrátia volebné obdobie, je podľa neho zmena zákona v Národnej rade.

Je presvedčený, že ľudia túto možnosť musia dostať. Ústavný súd v stredu 7. júla rozhodol, že predmet referenda o predčasných voľbách do NR SR nie je v súlade s ústavou a nemôže sa teda konať.



Šéf parlamentu vo videu povedal, že vo štvrtok 22. júla sa začne mimoriadna schôdza, ktorú zvolal.

„Do tejto schôdze chcem navrhnúť a dať procedurálny návrh, aby sme upravili zákon tak, aby sme mohli vypísať toto referendum. Urobila by to národná rada, prijali by sme takýto zákon. Pani prezidentka by referendum vypísala a v septembri, októbri, možno v novembri, ako by sme to stíhali, by toto referendum mohlo byť," doplnil s tým, že urobí všetko preto, aby ľudí nesklamali.

Tvrdí, že ľudia by mali aj do budúcnosti mať možnosť sa vyjadriť a nemalo by im byť bránené takéto referendum zvolať pri akejkoľvek budúcej vláde.

„Uvidíme, ako sa k tomu postavia moji koaliční partneri, ako sa k tomu postaví opozícia, či za tento návrh zákona nahlasuje," podotkol a zároveň vyhlásil, že ak zmena zákona prejde, referendum budú môcť uskutočniť nie na základe petície a vyzbieraných 600-tisíc podpisov, ale práve na základe tejto zmeny, ktorou bude môcť prezidentka vypísať referendum tak, ako sľúbila.



Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu povedala, že poslanci NR SR môžu zmeniť text Ústavy SR a prijať uznesenie, na základe ktorého by konanie referenda o predčasných parlamentných voľbách bolo v súlade s ústavou.

„Poslanci NR SR môžu rozhodnúť o zmene ústavy. To znamená, že môžu dať do ústavy text, ktorý by znamenal, že takéto referendum by bolo v zhode s ústavou. Následne môžu prijať uznesenie, ktorým žiadajú o vyhlásenie referenda. Obratom by som takéto referendum následne vyhlásila, pretože by bolo jasné, že by bolo už v súlade s Ústavou SR,“ uviedla Čaputová.

Prezidentka tak naznačila, že referendum občanov sa môže konať nielen na základe petície, ale aj na základe uznesenia NR SR.