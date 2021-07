Ústava nie je trhací kalendár, strana Za ľudí nevidí na jej zmenu dôvod

Otázka úprav podľa SaS nie je aktuálna.

8. júl 2021 o 13:50 TASR

BRATISLAVA. Strana Za ľudí nevidí dôvod na zmenu Ústavy SR. Hovorí, že ústava nie je trhací kalendár a jej zmeny nemôžu slúžiť na presadzovanie politických cieľov niektorých politikov.

Podpredseda strany Juraj Šeliga uviedol, že novela ústavy je zlý nápad, ktorý sa nemá riešiť v skrátenom legislatívnom konaní.

"Akákoľvek zmena ústavy má byť predmetom diskusie a pripomienkovania, nie narýchlo podaná do parlamentu, nehovoriac o tom, že takáto zmena by oslabila charakter parlamentnej demokracie. Nepodporujem takúto zmenu a vzhľadom na to, že na ostatnej schôdzi parlament hlasoval o návrhu zmeny ústavy, najbližšie hlasovanie bude možné až na konci roka," reagoval Šeliga na návrh predsedu parlamentu Borisa Kollára, ktorý chce zmenu legislatívy zaradiť na júlovú mimoriadnu schôdzu.

Krajina v neustálej kampani

"Instantné" návody na okamžitú zmenu ústavy sú podľa neho viac politickou reakciou na kritiku občanov, ktorí referendum chceli, ako systémová úvaha o tom, ako stabilizovať a posilniť náš ústavný poriadok.

Šeliga tiež dodal, že takáto zmena ústavy by bola nesystémovým prvkom v systéme celej zastupiteľskej demokracie. "Pretože okamžite po voľbách by opozícia, bez ohľadu na to, kto by bol v opozícii, začala referendovú kampaň za skrátenie volebného obdobia. Takto by bola krajina v neustálej kampani," zdôraznil.

"Referendum je podľa ústavy dôležitým nástrojom presadzovania vôle občanov. Na druhej strane, možnosť posúdenia otázok Ústavným súdom je nástrojom na ochranu stability ústavného systému a nevidíme dôvod na zmenu týchto postupov," uviedlo tlačové oddelenie strany Za ľudí.

Kollár chce zaradiť na júlovej mimoriadnej schôdzi cez procedurálny návrh zmenu legislatívy tak, aby sa mohlo vypísať referendum o predčasných voľbách. Referendum by podľa jeho slov mohlo byť na jeseň.

Téma je podľa SaS predčasná

Koaličná SaS hovorí, že otázka o zmene ústavy v súvislosti s umožnením referenda o predčasných voľbách je predčasná, pretože podobný návrh z dielne opozície nedávno parlament odmietol.

Podľa rokovacieho poriadku by sa preto mohol znova predložiť koncom decembra. Keď bude táto otázka aktuálna, zaujme k nej stanovisko najprv republiková rada strany a poslanecký klub SaS.

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu uviedla, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by parlament rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie.

Označila to za jedno z možných riešení po rozhodnutí Ústavného súdu SR, podľa ktorého je navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR protiústavná.