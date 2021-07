Ministerka Milanová: Manažérske zlyhania u Rezníka nevidím

O výhradách voči Rezníkovi hovoríme vždy za zatvorenými dverami, hovorí ministerka kultúry.

9. júl 2021 o 11:02 Kristína Braxatorová

Éra Jaroslava Rezníka vo funkcii riaditeľa RTVS sa nemusí skončiť, ani keď mu budúci rok vyprší funkčné obdobie. Ministerstvo kultúry pripravuje nový model voľby šéfa telerozhlasu.

Zmenu malo OĽaNO aj vo volebnom programe. Cieľom je odpolitizovanie voľby. Riaditeľa už nebude vyberať parlament, ale Rada RTVS zložená tiež z nominantov Národnej rady.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ministerka Natália Milanová (OĽaNO) pripúšťa aj možnosť opätovnej kandidatúry Rezníka. Či má výhrady voči jeho riadeniu RTVS, nechce povedať. Zásadný problém však s Rezníkom nemá, na rozdiel od šéfa parlamentného výboru za OĽaNO Kristiána Čekovského, ktorý musel z RTVS odísť ako jeden z jeho kritikov.

Milanová čelila výčitkam za meškajúcu pomoc umelcom počas pandémie koronavírusu. Teraz tvrdí, že na tretiu vlnu je pripravená. Chápe však aj emócie spojené s jej osobou.

Ovplyvnia zmeny, ktoré chcete novým modelom volieb generálneho riaditeľa RTVS presadiť, aj pozíciu Jaroslava Rezníka?

Jaroslava Rezníka zvrhnúť z trónu nechceme. Mal by dokončiť svoje funkčné obdobie. Zmena sa bude týkať nových volieb, aby už každý vedel, podľa akých pravidiel budú prebiehať.

Súvisiaci článok Ministerstvo predstavilo dva modely novej voľby riaditeľa RTVS Čítajte

Ako vyzerá navrhovaný model volieb?

Základ prvej možnosti je, že generálnym riaditeľom bude jeden štatutárny orgán. Druhý model hovorí, že to bude kolektívny orgán.

Ja osobne by som šla do kolektívneho orgánu, ale ten obsahuje, paradoxne, viac mínusov, takže som otvorená obidvom. Uvidím aj, aká príde spätná väzba. Pri prvom modeli by sa generálnemu riaditeľovi pracovalo jednoduchšie.

Už vám avizovali koaliční partneri podporu pri pripravovaných zmenách?

Zatiaľ sme sa rozhodli diskusiu viesť s odborníkmi v rámci ministerstva. Keď bude návrh pripravený dobre a kvalitne, nebude problém ho presadiť na úrovni koalície.

V čom bola aktuálna úprava problematická?

Prvotný problém vidím v tom, ako sa pred desiatimi rokmi realizovala. Myslím si, že mala silné politické pozadie.

My sme so Španielskom jedinými krajinami Európskej únie, kde voľby generálneho riaditeľa prebiehajú v parlamente. To znamená, že nálepka politiky je pri voľbách naozaj veľmi silná. V programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali, že budeme chcieť čo najmenej politické voľby.

Čo bude nasledovať?

Hľadáme konsenzus a kompromis. Zobrali sme si modely z okolitých krajín, kde verejnoprávne televízie fungujú. Nie je úplne možné zobrať jednu šablónu a uplatniť ju v našom prostredí. Každá krajina má svoje špecifické prostredie, preto budeme ešte o našich návrhoch diskutovať.

Do ďalších volieb generálneho riaditeľa už máte svojho favorita? Vedú sa už v koalícii diskusie o tom, kto by bol ako kandidát priechodný?