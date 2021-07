O Kollárovom návrhu na zmenu ústavy bude rokovať koaličná rada

Predseda parlamentu chce o návrhu rokovať na mimoriadnej schôdzi.

8. júl 2021 o 16:26 (aktualizované 8. júl 2021 o 16:53) TASR

BRATISLAVA. O návrhu predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) na zmenu legislatívy, ktorá by umožnila referendum o predčasných voľbách, má rokovať koaličná rada. Skonštatoval to premiér Eduard Heger (OĽANO).

Kollár chce o návrhu rokovať na mimoriadnej júlovej schôdzi. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) hovorí, že program mimoriadnej schôdze, zvolanej na návrh 30 poslancov, podľa rokovacieho poriadku nie je možné meniť ani dopĺňať o nové body.

"O takejto závažnej téme bude musieť rokovať koaličná rada," reagovala hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková.

Dostál Kollárov návrh nepodporí

Kollár chce návrh predložiť v čo najskoršom termíne, aktuálne zvažuje legislatívne možnosti.

"Pokiaľ by Ústavnoprávny výbor Národnej rady vyhodnotil daný návrh ako návrh v tej istej veci, predseda Národnej rady Boris Kollár bude rešpektovať platnú legislatívu a Rokovací poriadok Národnej rady a návrh zákona bude predložený v najskoršom možnom termíne, a to koncom roka 2021," ozrejmila jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.

Kollár počas dňa avizoval, že chce novelu predložiť už na mimoriadnu schôdzu, ktorá by sa mala začať 22. júla. Hovoril, že je to odpoveď na odporúčanie Ústavného súdu a prezidentky Zuzany Čaputovej.

Viacerí politici však reagovali, že vzhľadom na rokovací poriadok a niektoré lehoty nebude možné novelu zaradiť na mimoriadnu letnú schôdzu.

Dostál Kollárov návrh nepodporí. "Považujem ho za vecne nesprávny, politicky absurdný a rokovanie o ňom na júlovej mimoriadnej schôdzi pri dodržaní zákona o rokovacom poriadku Národnej rady za nemožné," reagoval na sociálnej sieti.

Dostál zároveň uviedol, že presadenie zmeny Ústavy a umožnenie konania referenda o predčasných voľbách nezodpovedá žiadnemu zo zákonom stanovených dôvodov pre skrátené legislatívne konanie. Reagoval tak na návrh Smeru, ktorý pripravil novelizáciu Ústavy.

Smer chce skrátené legislatívne konanie

Opozičná strana chce, aby vláda už budúci týždeň schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu. Do ústavy chce Sme doplniť ustanovenie, že referendom možno skrátiť volebné obdobie poslancov Národnej rady. Smer by takisto chcel o svojom návrhu rokovať na mimoriadnej júlovej schôdzi.

Prezidentka v stredu uviedla, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by Národná rada rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie.

Označila to za jedno z možných riešení po rozhodnutí Ústavného súdu, podľa ktorého je navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady protiústavná.