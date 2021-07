Olympionik Tóth: Problém zaočkovať sa prišiel až s koronavírusom, zdá sa mi to smiešne

Tóthova disciplína sa už na LOH neobjaví.

9. júl 2021 o 18:15 Zuzana Kovačič Hanzelová, Barbora Paľovčíková

Na odložených letných olympijských hrách sa bude zrejme športovať bez divákov. Japonská vláda sa totiž obáva šírenia delta variantu koronavírusu a proti divákom na štadiónoch je aj japonská verejnosť. Športovci sa budú musieť každý deň testovať a v olympijskej dedine nebudú žiadne spoločné akcie ani stravovanie.

Ako bude vyzerať netradičná olympiáda a či má takáto športová udalosť stále miesto v 21. storočí hovorí v rozhovore pre SME olympijsky víťaz v chôdzi na 50km MATEJ TÓTH.

Bude tohtoročná olympiáda v Tokiu najčudnejšia, akú ste zažili?

Podľa toho, čo nás čaká, môžem s určitosťou povedať, že áno. Bude to úplne niečo iné a som rád, že som predtým zažil štyri olympiády v plnom formáte.

Čo všetko bude pre vás iné? Každodenné testovanie, neštandardná olympijská dedina, v ktorej sa po prvý raz v histórii nebudú rozdávať kondómy. Bolo to tam predtým až také zhýralé?

Neviem o tom, že by to bolo až také zhýralé, ale kondómy sa rozdávali, boli to celkom milé darčeky, recesistické. Myslím, že najväčší rozdiel bude v súdržnosti a multikulturalizme prítomných v olympijskej dedine.

Na majstrovstvách sveta sa zúčastňujú len atléti, na olympijských hrách sa však premiešavajú národy, športy, osobnosti, hviezdy so začiatočníkmi - to bolo na tom krásne, žiaľ, súdržnosť tam teraz nebude. Všetci sa budú snažiť o sociálny dištanc, čím stráca olympiáda čaro.

Máte strach z delta variantu koronavírusu tak ako japonská verejnosť?