Nie sú proti vakcinám, ale tehotné sa očkovať nechcú. Výnimku z karantény im štát nepriznal

Štát tehotenstvo nepovažuje za prekážku pri očkovaní.

12. júl 2021 o 23:11 Michal Katuška

BRATISLAVA. Výnimku z karantény pri docestovaní na Slovensko lekári potvrdia len niektorým nezaočkovaným tehotným ženám.

Štát im pôvodne plánoval automaticky odpúšťať povinnú domácu izoláciu ako ľuďom alergickým na očkovanie, ktorým pri návrate stačí negatívny PCR test nie starší ako tri dni a karanténu nepodstupujú.

Napokon podľa nových opatrení na hraniciach platných od piatka minulého týždňa tehotné rovnakú automatickú výnimku z povinnej izolácie nemajú. Mnohé tehotné nie sú odporkyňami očkovania, ale majú obavy, aby v tehotenstve neublížili nenarodenému dieťaťu.

"Nepovažujem doterajšie vedecké zistenia za dostatočné, aby som vystavila riziku dieťa," hovorí tehotná nezaočkovaná študentka Patrícia Vanová. Ani ona nie je odporkyňou očkovania a pri častom prechode hranicami do Rakúska za školou by jej vakcína proti covidu zjednodušila život.

Nemusela by sa neustále každých sedem dní testovať, aby ju pustili naspäť na Slovensko. Od karantény ju pri návrate z Rakúska chráni to, že tam študuje, na čo sa vzťahuje výnimka. Pri návrate z dovolenky by sa však už povinnej domácej izolácii ani ako študentka nevyhla.

"Určite mám teraz viac pochybností, ak by som mala teraz niekam cestovať," hovorí tehotná študentka po spustení nových opatrení. Zatiaľ sa rozhodla neočkovať sa, aj keď z doterajších vedeckých poznatkov vyplýva, že pri očkovaní tehotných žien prevyšujú výhody nad rizikami.

Rovnaká dilema sa týka mnohých nezaočkovaných tehotných žien. Koľko ich na Slovensku je presne, štát nevie. Ročne je na Slovensku približne 60-tisíc tehotných žien.

Hygienici teraz zvažujú, či výnimku pre tehotné do predpisu nezaradia dodatočne.

"Ide o citlivú tému a rozumieme jej dôležitosti. Vyžaduje si to preto ešte diskusiu odborných autorít a v nadväznosti na to sa prijmú ďalšie závery," tvrdí Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva.

Čo hovorí veda