Zaradenie novely Ústavy na schôdzu závisí podľa Vetráka od konkrétneho návrhu

Rozhodnutie k referendu nie je podľa Via Iuris dôvodom na zmenu Ústavy

9. júl 2021 o 13:02 TASR

BRATISLAVA Zaradenie novely Ústavy v súvislosti s referendom o predčasných voľbách do programu schôdze Národnej rady bude závisieť od konkrétneho návrhu. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR Milana Vetráka (OĽANO).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Stanovisko výboru

Rokovací poriadok parlamentu hovorí, že "ak národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu".

Vetrák na piatkovej tlačovej konferencii uviedol, že ak by aj výbor dal stanovisko, že ide o návrh v rovnakej veci, predseda snemovne Boris Kollár (Sme rodina) ho môže napriek tomu do programu schôdze zaradiť. Názor výboru ho nezaväzuje. Posúdenie tohto ustanovenia pri novele Ústavy podľa neho bude závisieť od konkrétneho znenia návrhu.

Vetrák vysvetlil, že nedávna novelizácia rokovacieho poriadku zakotvila, že sa predseda parlamentu môže obrátiť na ústavnoprávny výbor a požiadať o stanovisko k podobnej veci. Vetrák navrhoval, aby bol šéf parlamentu stanoviskom výboru viazaný, návrh ale neprešiel.

"Pán predseda chcel mať voľnejšie ruky, čiže on bude rozhodovať," dodal Vetrák. Pripomenul, že nakoniec ale o každom zákone na schôdzi NRSR rozhoduje väčšina v parlamente.

Súvisiaci článok Bojovník za referendum Pellegrini zaň pred týždňom nehlasoval Čítajte

Predseda výboru tiež podotkol, že pri novele Ústavy SR v súvislosti s referendom o skrátení volebného obdobia NRSR bude podstatné finálne znenie novely. Na jeho základe sa bude dať posúdiť, či ide o návrh, na ktorý sa vzťahuje šesťmesačná lehota. Podotkol, že je to aj vec právneho názoru a výkladu. Osobne sa mu zatiaľ javí, že na návrh avizovaný opozíciou sa ustanovenie bude vzťahovať a nemalo by sa o ňom rokovať.

"V prvom rade musíme vidieť návrh zákona, aby sme ho vedeli posúdiť," podčiarkol.

Narýchlo a chaoticky

Minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík nepovažuje za správne narýchlo a chaoticky meniť Ústavu SR v súvislosti s referendom o predčasných voľbách. Jeho stanovisko TASR poskytol hovorca SaS Ondrej Šprlák. Strana je podľa jeho slov proti takýmto chaotickým zmenám, ktoré chcú "narýchlo a bez odbornej diskusie" presadiť niektorí politici.

"Zmeny v Ústave SR aj v otázkach referenda sa majú robiť uvážlivo a odborne, ale určite nie zbrklo na júlovej mimoriadnej schôdzi," uviedol Sulík. Podčiarkol, že SaS podporuje priamu demokraciu a referendum vníma ako vhodný nástroj na presadenie vôle voličov. Tvrdí, že liberáli boli pripravení považovať za záväzné referendum, ak by bolo úspešné a ak by sa väčšina voličov vyjadrila za predčasné voľby.

Nie je to dôvod na zmenu Ústavy

Rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že referendum o skrátení volebného obdobia by nebolo v súlade s Ústavou, nie je dôvodom, aby sa náhle a nepremyslene menila ústava. Vo svojom stanovisku to zdôraznila organizácia Via Iuris.

Časté a neuvážené zmeny ústavy podľa organizácie spochybňujú jej postavenie ako základného a najvyššieho zákona. Organizácia pripomenula, že Ústava SR patrí k najmenej chráneným v Európe.

"Súčasné pravidlá umožnili poslancom a poslankyniam zmeniť ústavu už 19-krát od roku 1992. Neúspešných pokusov bolo viac ako 120," spresnila výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.