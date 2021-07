Prečo Angličania nájdu šťastie na Liptove? Známy vodopád napovie

Prečítajte si správy zo Slovenska, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

9. júl 2021 o 12:56 The Slovak Spectator

1. Tento týždeň píšeme o zabudnutých ukrajinských piesňach aj o tom, ako plavci pomáhajú slovenským riekam. Prečítajte si, čo by vám z kultúry a cestovania nemalo uniknúť: Murder, hardship and love affairs: The khroniky tell the story of Ukrainians

2. Teplota vzduchu na Slovensku dosahuje rekordy a horúci deň najlepšie strávite pri vode. Tu je zoznam miest z celého Slovenska, kde sa najlepšie okúpete: Where to swim and cool off in Slovakia this summer

3. Každý druhý mladý a vzdelaný Slovák rozmýšľa nad odchodom do zahraničia. Na východe Slovenska je tento trend najvýraznejší. V pripravenom prehľade sa zároveň dozviete, do ktorých krajín naši mladí plánujú odísť: Half of young, educated Slovaks considering leaving the country, new survey shows

4. Poslanci schválili zákaz držania psov na reťaziach. Je to víťazstvo pre všetkých psov na Slovensku, hovorí Sloboda Zvierat. Zákon podporilo 96 zo 117 prítomných poslancov. Čo všetko sa zmení a od kedy zákon vstúpi do plnej platnosti?: Keeping dogs on chains will be banned. A victory for all dogs in Slovakia, animal rights advocate claims

5. Slovenský filmár sa stal súčasťou komisie, ktorá rozhoduje o udeľovaní Oscarov. V článku si môžete prečítať, ako sa je možné stať jej členom: Slovak cinematographer Štrba will decide on Oscar awards

6. V Bratislave len jedna synagóga ešte slúži veriacim. Jej súčasťou je však už dnes aj múzeum. Pozrite si fotografie z jej vnútra: The only synagogue in Bratislava still serves as an active house of worship

7. Býva otvorená do konca septembra. Ľadová jaskyňa ponúka okrem zaujímavých formácií aj príjemné ochladenie. Je prvou jaskyňou v Európe, na ktorej osvetlenie využili elektrickú energiu: Pack some extra layers if you want to visit this icy UNESCO place

8. Podmienky cestovania na Slovensko sa zmenili. Viete, čo musíte po novom dodržať? How to travel to and from Slovakia during COVID-19

9. Referendum nebude. Bolo by to protiústavné, tvrdí ústavný súd: No referendum on snap election. The court deems the question unconstitutional

10. Plánujete dovolenku na Liptove? Spýtali sme sa miestnych, ktoré miesta by Vám rozhodne nemali ujsť. V pripravenom podcaste sa zároveň dozviete, prečo Angličania nájdu šťastie práve na Liptove: Luck seekers may find it in the Liptov region, together with a waterfall

