Raperka Aless: Do telefónu mi púšťali zvuk idúceho vlaku, zažila som šikanu

Za kyberšikanu hrozí od júla páchateľom dvoj- až šesťročný trest.

9. júl 2021 o 20:15 Kristína Braxatorová

Pred šikanou v škole sa dá ujsť zmenou prostredia, pred kyberšikanou sa však uteká ťažšie. V škole aj v online svete hovorili spolužiaci slovenskej raperke Aless Capparelli, že sa "má zabiť", teraz sa na ňu obracajú tisícky mladých s rovnakým problémom.

Šikana začína vždy ako zábava, hovorí v rozhovore pre SME. Od júla je však kyberšikana považovaná za trestný čin, za ktorý hrozí trest dva až šesť rokov odňatia slobody.

Slovensku doteraz chýbali štatistiky o počte prípadov kyberšikany, zákon však odteraz jasne definuje, čo možno považovať za elektronické obťažovanie.

Aká je vaša skúsenosť s kyberšikanou?

U mňa to začalo šikanou v škole, ktorá neskôr prešla aj do kyberšikany. Spolužiaci mi písali, že sa mám zabiť, že mám skočiť pod vlak. V trinástich som sa o samovraždu aj pokúsila.

Ako sa k tomu, že vás šikanovali, postavilo okolie?

Aless Capparelli (23) slovenská raperka

v škole zažívala šikanu, ktorá neskôr prešla aj do online priestoru

v roku 2019 sa jej osobný príbeh stal súčasťou filmu o šikane Kto je ďalší?

o šikane hovorí aj vo svojej hudobnej tvorbe

odkedy sa venuje osvete, obrátili sa na ňu tisícky mladých ľudí, ktorí zažívajú podobné problémy

Triedny učiteľ mi povedal, že on má na krku hypotéku, že týmto sa naozaj nebude zaoberať. Neskôr k mojej šikane prispela aj učiteľka. Zavolala si ma do stredu triedy, pred všetkými to začala rozoberať, čo celú situáciu len zhoršilo.

Ako na to reagovala škola?

O pár mesiacov na to učiteľku pre ďalšie problémy vyhodili. Samozrejme, viem, že nie v každej škole je to takto. Niekde šikanu vedia vyriešiť.

Pomohla vám zmena školy?

Školu som menila dokopy trikrát. Je ťažké sa adaptovať inde, môže to však byť jedným z riešení. Šikanovanie, ktoré som zažila na prvej škole, ma prenasledovalo aj ďalej. Keď vás začnú šikanovať, nemôžete sa zobrať a prestúpiť na druhý koniec republiky.

Spolu s odchodom z prvej školy sa presunulo šikanovanie do online priestoru, keď ste už neboli každý deň so svojimi spolužiakmi?

Začalo sa to už vtedy, keď som bola na prvej škole. Chodili mi esemesky, spolužiaci mi volali, keď som išla ráno do školy. Do telefonátu mi púšťali zvuk idúceho vlaku, a to bola posledná kvapka.