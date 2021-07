Dobré ráno: Stretnutie pápeža s Bezákom je pre cirkev signálom na spytovanie svedomia

Pápež príde na Slovensko v septembri.

11. júl 2021 o 23:43 Jana Maťková, Viktor Hlavatovič, Ján Krempaský, Adam Blaško

Vypočujte si podcast

Naposledy tu bol Ján Pavol II. v roku 2003. Túto jeseň Slovensko navštívi pápež František.

Správa vyvolala pozitívne ohlasy nielen u predstaviteľov katolíckej cirkvi, ale tiež slovenských politikov. Pápež sa má okrem iných stretnúť aj s odvolaným arcibiskupom Robertom Bezákom, ku ktorému má slovenská cirkev dosť rezervovaný postoj.

Čo tým pápež sleduje? Čo prinesie jeho návšteva na Slovensko pre rôzne názorové tábory a je vôbec bezpečné, aby celebroval omšu na Šaštíne v čase pandémie?

Jana Maťková sa pýtala Jána Krempaského, redaktora denníka SME.

Zdroj zvukov: FB/Zuzana Čaputová, TV Markíza, TV LUX

Krátky prehľad správ

Na boj s pandémiou štát minul už takmer osem miliárd eur. príhovore k sto dňom vlády to uviedol premiér Eduard Heger. Vďaka tomu sme podľa neho dokázali odvrátiť masové prepúšťanie ľudí či kolaps zdravotníctva.



Slovenské súdy patria k druhým najhorším v EÚ, pokiaľ ide o vnímanie ich nezávislosti. Podľa Európskej komisie menej ako 30 percent Slovákov si myslí, že stav súdnictva v krajine je dobrý alebo veľmi dobrý.

Pfizer a BioNTech žiadajú regulačné úrady o povolenie očkovať aj treťou dávkou svojej vakcíny proti Covid-19. Údaje z prebiehajúcej štúdie hovoria, že po podaní tretej dávky sa protilátky zvýšia päť až desaťnásobne oproti podaniu len dvoch dávok. Zároveň vyvíjajú aj špeciálnu vakcínu pre delta variant koronavírusu.

Anticenu Homofób roka získal minister obrany Jaroslav Naď. Anticenu získal za svoj výrok o tom, že podporuje registrované partnerstvá, no nie v prípade homosexuálom.



Bratislava podporí zaočkovaných proti Covid-19 súťažou o ročný predplatný lístok na MHD. Ide o súčasť kampane Bratislava za kolektívnu imunitu, v ktorej mesto vyzýva obyvateľov, aby sa dali zaočkovať a pomohli tak dosiahnuť 75-percentnú zaočkovanosť.

