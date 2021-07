Heger verí, že si Kollár v otázke zmeny ústavy nepostaví hlavu

Heger očakáva od Kollára diskusiu.

12. júl 2021 o 14:55 TASR

BRATISLAVA. Premiér Eduard Heger (OĽANO) chce o prípadných zmenách ústavy diskutovať, verí, že si predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) "nepostaví hlavu".

Referendum o predčasných voľbách, ktoré chcela iniciovať opozícia, je podľa neho dôkazom jej strachu z očisty.

"Ja veci riešim, budem diskutovať. Verím, že si hlavu nepostaví, že budeme mať súdnosť. Ústavný súd sa jasne vyjadril, sú tu nejaké možnosti, parlament má nejaké pravidlá, na základe ktorých môže predkladať a rokovať," reagoval premiér na otázku novinárov, ako bude postupovať, ak si Kollár "postaví hlavu" a bude chcieť v parlamente podporiť zmenu ústavy.

Opozícia chcela referendom podľa Hegera dosiahnuť svoj návrat k moci.

"Politici, ktorí iniciovali referendum, teda opozícia, to robia len preto, aby sa dostali k moci a zastavili očistu polície, súdnictva a prokuratúry," zopakoval.

Otázkou zmeny ústavy a diskusie o referende by sa mala zaoberať aj pondelková koaličná rada. Partneri by mali riešiť aj tému preplácania testov na nový koronavírus.

Kollár minulý týždeň avizoval, že chce na mimoriadnej júlovej schôdzi cez procedurálny návrh presadiť zmenu legislatívy, ktorá by umožnila vyhlásiť referendum.

Podľa hovorkyne Michaely Jurcovej zvažuje legislatívne možnosti a návrh chce predložiť čo najskôr. Ešte v júni poslanci Národnej rady odmietli opozičný návrh zmeny ústavy k téme referenda.

Viacerí poslanci preto hovoria, že podľa rokovacieho poriadku sa môže návrh v tej istej veci podať až o šesť mesiacov.

Strana Za ľudí nevidí dôvod na zmenu ústavy. Hovorí, že ústava nie je trhací kalendár a jej zmeny nemôžu slúžiť na presadzovanie politických cieľov niektorých politikov. SaS považuje otázku za predčasnú, keďže podobný návrh z dielne opozície nedávno parlament odmietol.

Ústavný súd minulý týždeň rozhodol, že referendová otázka o skrátení volebného obdobia je protiústavná.

Prezidentka Zuzana Čaputová na to reagovala tým, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by Národná rada rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie.