Koľko uberú bývalým eštebákom z dôchodkov? Zákon sa zrejme upraví

Čaputová poukazuje na rozhodnutia Štrasburgu.

12. júl 2021 o 23:12 Peter Kováč

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Bývalým eštebákom a ďalším predstaviteľom komunistického režimu siahne štát po auguste na dôchodky. Stále však nie je jasné, o koľko peňazí môžu prísť.

Politici sa totiž sporia o to, ako veľmi môžu skrátiť penzie tejto skupine ľudí tak, aby tým neporušili ich práva. V konečnom dôsledku to môže zavedenie novinky do praxe napokon oddialiť.

Súvisiaci článok Bývalým eštebákom prerátajú dôchodky. Prídu aj o stovky eur Čítajte

Pochybnosti o správnosti zákona, ktorý parlament schválil v druhom čítaní v júni, má najmä prezidentka Zuzana Čaputová. So samotným zámerom zákona súhlasí, a preto ho podpísala, no pomerne netradične zároveň avizuje, že má voči prijatým úpravám výhrady.

„Zákon prezidentka podpísala a požiadala premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), aby vláda iniciovala novelu zákona, ktorou budú uvedené výhrady odstránené,“ povedal prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

Dodal, že ak by k prijatiu uvedenej novely nedošlo a zákon by mal platiť v schválenej podobe, Čaputová bude nútená obrátiť sa na Ústavný súd.

Čo sa prezidentke nepozdáva? Čaputová dáva do pozornosti, že obdobné zákony už prijímali aj viaceré štáty v Európskej únii, a preto sa zmeny tohto typu dostali už aj pred Európsky súd pre ľudské práva.