Kováčik je znova pred súdom, vypovedajú jeho podriadení

Hrozí mu 12 a viac rokov väzenia.

13. júl 2021 o 9:23 Peter Kováč

PEZINOK. Hlavné pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom pokračuje.

Počas štvrtého pojednávacieho dňa vypočujú na špecializovanom súde v Pezinku postupne štyroch prokurátorov, donedávna Kováčikových podriadených.

Sú nimi Vasiľ Špirko, Tomáš Honz, Bohdan Čeľovský a Juraj Novocký.

Ako prvý začína vypovedať Novocký, ktorý je v súčasnosti už európskym prokurátorom.

Kováčik je obžalovaný zo spolupráce s mafiánskou skupinou takáčovcov, pre ktorých údajne za úplatok 50-tisíc eur vybavil prepustenie ich bossa Ľubomíra Kudličku.

Práve toho sa týka aj výpoveď Novockého, ktorý bol v čase rozhodovania o Kudličkovi v lete 2017 zastupujúcim šéfom odboru všeobecnej kriminality.

Nastala však situácia, že dozorový prokurátor v Kudličkovom prípade Michal Stanislav bol na dovolenke a na súd do Banskej Bystrice nemohol ísť ani prokurátor Tomáš Honz, ktorý Stanislavovi obvykle robil "dvojičku" a zastupoval ho, keď nemohol.

Novocký preto oslovil prokurátorku Blanku Godžovú, či by na rozhodovanie o väzbe Kudličku nešla ona. Súhlasila.

"Asi deň alebo dva pred rozhodovaním ma kontaktoval doktor Kováčik a pýtal sa, kto ide na rozhodovanie, na čo som odpovedal, že ide doktorka Godžová. Zároveň sa pýtal, či je v práci," vypovedá Novocký. V tom čase to nepovažoval za nič neobvyklé, keďže Kováčik sa ako špeciálny prokurátor zaujímal o viaceré prípady, kde sa vyžadovala prítomnosť prokurátorov.

Prekvapenie však prišlo o pár dní neskôr. keď Godžová na súde nepodala sťažnosť proti rozhodnutiu súdu o prepustení Kudličku na kauciu. Prokurátori totiž v takýchto prípadoch prakticky vždy podávajú sťažnosť. Znamenalo to, že Kudlička šiel rovno na slobodu, a teda jeho prepustenie z väzby už neposudzoval Najvyšší súd.

Novocký na súde hovorí, že to v práci v ďalších dňoch aj s kolegami preto riešili a osobne ho "táto situácia prekvapila".

"Pamätám si, že doktorka Godžová nebola celkom vo svojej koži, bolo jej to troška nepríjemné, keď nielen ja, ale aj doktor Stanislav sme sa jej pýtali na to, prečo sa vzdala možnosti podať sťažnosť. Padlo niečo také, že konala so súhlasom alebo na pokyn doktora Kováčika," vypovedá na súde Novocký.