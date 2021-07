Prieskum AKO: Hlas má už menej ako 21 percent, na OĽaNO sa doťahujú aj progresívci

Do parlamentu by sa dostalo sedem strán.

13. júl 2021 o 11:54

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby na Slovensku konali v mesiaci júl, zvíťazila by strana Hlas Petra Pellegriniho so ziskom 20,8 percenta.

Na druhom mieste by skončila SaS s 13,8 percentami a na treťom Smer s 10,9 percentami.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý vykonala v dňoch 6. až 12. júla na vzorke 1000 respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo sedem politických strán. Na štvrté OĽaNO (8,8 percenta) sa už doťahuje aj Progresívne Slovensko (8,4 percenta). Sme rodina by volilo 7,8 a KDH 6,2 percenta opýtaných.

Podpora Hlasu v poslednom období mierne klesá, v júni mu agentúra AKO namerala 21 percent, v máji to bolo 22,5 a v apríli 23,9 percenta.

V prepočte na mandáty by Hlas získal v parlamente 41 kresiel, SaS 27, Smer 21, OĽaNO a Progresívne Slovensko 17, Sme rodina 15 a KDH 12.