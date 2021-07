Beblavý: Buď klimatickú krízu vyriešime spoločne alebo ona vyrieši nás

O politike a klíme.

14. júl 2021 o 7:53 Jana Maťková, Katarína Kozinková, Adam Blaško

"Klimatické zmeny nemôžu byť niečo, čo sa udeje len v Paríži, ale tak, aby to ľudia chápali, nielen aby to bolo technokratické," hovorí ekonóm, pedagóg na vysokej škole a bývalý politik Miroslav Beblavý.

O Slovensku hovorí, že zelené témy vnímame ako menej dôležité a je to preto, lebo musíme nájsť cestu, ako dobiehať životnú úroveň s tým, aby to bolo udržateľné, a to je podľa neho ťažšie ako Švédsko.

Tento diel klímapodcastu je o svetovej aj slovenskej politike. O tom, ako bude vyzerať svet bez fosílnych palív a čo to môže urobiť s demokraciou. Či vyrieši svet klimatickú krízu pokojne alebo ak hrozia konflikty, kde a prečo.

Hovoríme aj o tom, ako by mali politici hovoriť o klimatických politikách, aby ich ľudia prijímali pozitívne. A ktoré krajiny to už teraz robia lepšie ako iné a v čom. Či je náhoda, že väčšina mladých klimatických aktivistov sú ženy a dievčatá. A či sa dá misia boja s klimatickou krízou prirovnať ku Kennedyho plánu pristáť na Mesiaci.

Beblavý ide učiť na politickú školu Science Po, a tak sa rozprávame aj o tom, ako sa budúci politici učia o tom, akou veľkou výzvou je klimatická zmena a ako ju uspokojivo riešiť. A vôbec o tom, či mladým ľuďom dostatočne komplexne vysvetľujeme, čo hrozí a ako z toho von.

Pýtame sa ho aj na to, ako on rieši tému klímy vo svojom súkromnom živote a či sú ľudia oprávnene nahnevaní na politikov, že robia málo.