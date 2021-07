Fico, Radičová aj Heger. Prečo sa politici ukazujú pri žatve

Vysielali signál, ako im záleží na zabezpečení chleba pre všetkých, hovorí historička.

14. júl 2021 o 12:36 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Robert Fico zo Smeru si posadil do lona mladé dievča v kroji, ktorému chcel neskôr ako ospravedlnenie za posmešky poslať kyticu. Iveta Radičová z SDKÚ sedela na priedomí s miestnym pestovateľom, ktorý ju nečakane pozval do svojho sadu, Eduard Heger z OĽaNO sa fotil na kombajne so žatevníkom.

Júlovú žatvu si nedali ujsť viacerí predsedovia či predsedníčky vlád. Najväčším dodržiavateľom tejto tradície bol šéf Smeru Robert Fico.

Výjazdy mali podobný scenár - vznikli z nich fotografie a videá, na ktorých premiér medzi prstami drobí klasy, aby z nich vypadli zrnká, a vypočuje si potreby poľnohospodárov.

"Odmietam tvrdenie, že do roku 1989 tu bola nejaká čierna diera. Naopak, keď sa pozrieme na kvalitu poľnohospodárstva do roku 1989, čo všetko vtedy poľnohospodárstvo malo k dispozícii, tak možno by mnohí dnes závideli," vyhlásil Fico pred piatimi rokmi.

Sám sa tak pri poľnohospodárstve vrátil do čias socializmu. Na žatvy v minulosti pravidelne chodievali komunistickí politici Gustáv Husák či Vasil Biľak.

Zobrazovanie politikov pri žatve má však oveľa staršie korene a tiahne sa aj obdobím prvej Československej republiky, cez vojnový slovenský štát, obdobie komunizmu až doteraz, vysvetľuje Marína Zavacká z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.