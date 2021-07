Takmer celé Slovensko zasiahnu v stredu búrky

Teploty môžu dosiahnuť až 37 stupňov.

13. júl 2021 o 19:16 TASR

BRATISLAVA. Počas stredy by mali veľkú časť územia zasiahnuť búrky. Na juhu a juhovýchode krajiny by sa mohli horúčavy vyšplhať až na 37 stupňov Celzia. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstraha prvého stupňa pred búrkami platí pre všetky kraje.

"S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," upozorňujú meteorológovia s tým, že treba počítať aj s možným prechodným vzostupom vodných hladín na malých tokoch, tiež so stekaním vody zo svahov, bahnotokom, zatápaním pivníc, podchodov či podjazdov.

Pre Banskobystrický a Prešovský kraj platí v stredu popoludní výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami. Miestami sa môže vyšplhať na 34 stupňov Celzia, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.

Pre Košický kraj platí v poobedných hodinách výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami. Tá sa môže vyšplhať od 35 do 37 stupňov Celzia.

"Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká," dodal hydrometeorologický ústav.