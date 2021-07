Proces s Kováčikom pokračuje. Kudlička tvrdí, že ho vidí prvýkrát v živote

Vypovedať má aj bývalá Kováčikova asistentka.

14. júl 2021 o 9:25 (aktualizované 14. júl 2021 o 10:15) SITA, TASR

PEZINOK. Proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom pokračuje piatym pojednávacím dňom. Výsluch pred samosudkyňou Špecializovaného trestného súdu v stredu absolvuje niekdajší bos takáčovcov Ľubomír Kudlička a bývalá asistentka obžalovaného Milada Masaryková.

Kudlička si momentálne odpykáva trest 25 rokov za objednávku vraždy podnikateľa Romana Krajčího. Obžalovaný je tiež pre aktivity takáčovcov.

Kudlička: Kováčika nepoznám

Pred súdom Kudlička povedal, že Kováčika vôbec nepozná. "Takto zblízka ho vidím prvýkrát v živote," uviedol.

Odmietol tiež minulotýždňovú výpoveď bývalého člena takáčovcov Mateja Zemana, že mal jeho prepustenie z väzby u Kováčika "vybavovať" Viliam Ružička.

"Poznám pána Viliama Ružičku, ale aj vo vzťahu k nemu platí, že by mi ani nenapadlo, aby som cez neho niekoho žiadal alebo ovplyvňoval v môj prospech," zdôraznil.

Ružička pred sudkyňou uplynulý týždeň uviedol, že o dotknutých trestných činoch nič nevie.

Kudlička dodal, že Zeman má zištné dôvody, aby proti nemu krivo vypovedal. "Je tam niekoľko dôvodov. Hlavne to, že bola z jeho strany obrovská snaha dostať sa na slobodu. Tiež vymeniť jeho trestné skutky za skutky niekoho iného, aby boli jeho skutky vymazané a on zostal bez trestu," podotkol svedok.

Zemanovo tvrdenie, že sa malo jeho prepustenie z väzby dohadovať v Chorvátsku, považuje za sci-fi. "Udalosť, keď námestník Generálnej prokuratúry pán Šufliarsky dal sťažnosť voči môjmu prepusteniu a zasadala rada prokurátorov, ma utvrdilo, že nemalo byť nič vybavované."

Obžalobu považuje za vykonštruovanú

Niekdajší šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó ešte skôr pred súdom vypovedal, že bývalý člen Slovenskej informačnej služby František Böhm ho podľa jeho slov oslovil, aby mu pomohol vyriešiť problém s Kudličkovou väzbou. Kudlička uviedol, že s Böhmom boli kamaráti, Makóa nepozná a so Zemanom boli kamaráti i spolupracovníci dovtedy, keď na neho Zeman "krivo vypovedal".

Na otázku Kováčikovho obhajcu, či na neho orgány činné v trestnom konaní vyvíjali v minulosti nátlak, odpovedal, že keď bol minulý rok vo väzbe, prišli za ním vyšetrovateľ Ján Čurilla a asi aj operatívec Národnej kriminálnej agentúry Ján Kaľavský. "Nahovárali ma, aby som sa konečne priznal, lebo všetci proti mne vypovedajú a za chvíľu nebudem mať šancu si svojím priznaním polepšiť," doplnil.

Obžalobu voči zločineckej skupine takáčovci, ktorá bola podaná v pondelok, považuje za vykonštruovanú. "V tej veci proti mne vypovedajú len kajúcnici, ktorí za svoje výpovede získavajú výhody," zdôraznil Kudlička s tým, že obvinenie voči nemu sa má týkať založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

V utorok vypovedali Kováčikovi podriadení

V utorok vypovedali štyria svedkovia, podriadení prokurátori niekdajšieho šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry.

V súčasnosti európsky prokurátor zastupujúci Slovensko Juraj Novocký vyhlásil, že nepochybuje, že rozhodnutie o nepodaní sťažnosti proti prepusteniu z väzby bosa takáčovcov Kudličku odobril Kováčik.

Prokurátor Bohdan Čeľovský doplnil, že vyšetrovací spis k príprave vraždy vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurillu sa v súčasnosti nachádza na Úrade inšpekčnej služby. Kováčik je v rámci toho obžalovaný za vynášanie informácií zo spisu.

Dušan Kováčik žiada o prepustenie z väzby

Na začiatku týždňa doručil obžalovaný sudkyni žiadosť o prepustenie z väzby. O žiadosti by sa malo rozhodnúť do štvrtka.

„Pokiaľ ide o žiadosť o prepustenie, o tejto bude súd rozhodovať v priebehu hlavného pojednávania,“ povedala v utorok sudkyňa Pamela Záleská.

Aj počas uplynulého týždňa v kauze vypovedali viacerí svedkovia. Medzi nimi bol napríklad niekdajší člen skupiny takáčovcov Matej Zeman. Ten uviedol, že Kováčik mal zasahovať do procesu so šéfom zločineckej skupiny takáčovcov Ľubomírom Kudličkom. Zo svojej pozície bývalého špeciálneho prokurátora mal zabezpečiť, aby prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry voči rozhodnutiu o prepustení Kudličku na kauciu nepodala sťažnosť. Za to mal Kováčik zinkasovať 50-tisíc eur.

Bývalá prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Blanka Godžová na súde opísala, že dostala pokyn od Kováčika týkajúci sa väzby šéfa takáčovcov. Voči rozhodnutiu o prepustení preto nepodala sťažnosť.

Vypovedal aj Makó

Kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó rovnako potvrdil, že bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi odovzdal 50-tisíc eur. Makó počas výpovede tiež priblížil, ako od Kováčika prevzal časti vyšetrovacieho spisu, a potvrdil tak vynášanie úradných dokumentov.

Makó tiež vypovedal, že mu bývalý špeciálny prokurátor pomáhal zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa NAKA Čurillu, a to sprístupnením celého vyšetrovacieho spisu.

NAKA zadržala bývalého špeciálneho prokurátora koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v tejto veci podal v apríli tohto roka na súd obžalobu na Dušana Kováčika. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.