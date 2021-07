Sme rodina navrhlo zmenu ústavy k referendu o predčasných voľbách

Druhá najsilnejšia koaličná strana presadzuje litovský model.

14. júl 2021 o 10:42 SITA

BRATISLAVA. Hnutie Sme rodina navrhlo koaličným partnerom zmenu ústavy, ktorá by umožňovala vyhlásenie referenda o predčasných voľbách do Národnej rady.

Pred stredajším rokovaním vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Druhá najsilnejšia koaličná strana pritom presadzuje takzvaný litovský model. Ten by referendum o predčasných voľbách umožňoval, zároveň by však vylúčil možnosť konania referenda krátko pred voľbami do Národnej rady a krátko po nich.

„Tam to majú, myslím, tak, že to referendum môže byť v druhom a treťom roku vládnutia. Nám by takáto predstava vyhovovala a považovali by sme ju za dobrú,“ povedal Krajniak.

Dodal, že v rámci koalície zatiaľ v otázke takejto zmeny ústavy dohoda nenastala.

„Počul som o tom a môžeme o tom diskutovať, ale myslím si, že aktuálne máme na stole dôležitejšie témy, než je táto téma,“ reagoval pred rokovaním vlády premiér Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že o referende sa najbližších šesť mesiacov rozprávať nebudú.