Špeciálna letná Mimóza: Ste aj vy potomkom Leonarda da Vinciho?

Herečky Libjaková a Kovalčiková hodnotia správy z leta.

14. júl 2021 o 11:43 Adam Blaško, Lenka Libjaková, Janka Kovalčíková

Vypočujte si podcast

https://anchor.fm/mimoza-sk/embed/episodes/Letn-pecil-Transparentn-krsa--bezkontaktn-rozchod-a-potomkovia-da-Vinciho-e14e2sl

Sú dve. Herečky, jedna z národného divadla a druhá z undergroundovej nezávislej scény. Jana Kovalčiková a Lenka Libjaková. A komentujú: správy z domova aj zo sveta, ale tak trochu inak. Podcast Mimóza prináša pozitívny a niekedy aj trošku dekadentný pohľad na život.

Témy špeciálnej letnej Mimózy

Influencerom a influencerkám v Nórsku môže hroziť trest, ak na sociálnych sieťach nepriznajú upravené fotografie či videá. Úpravy sa týkajú akejkoľvek zmeny, vylepšenia, retušovania veľkosti a tvaru tela či pokožky a používania filtrov v prípade, že autori dostávajú za svoje príspevky zaplatené. Tlak na vzhľad je všade, v práci, doma, médiách, a je ťažké sa mu vzoprieť, vysvetlilo nórske ministerstvo pre deti a rodinu, ktoré úpravu zákona o reklame navrhlo a ktoré si od nového pravidla sľubuje aspoň čiastočný posun k transparentnosti v otázke krásy.

Vedci objavili 14 žijúcich mužov, ktorí sú príbuznými geniálneho architekta, vynálezcu, sochára, maliara a hudobníka Leonarda da Vinciho. Antropológovia skúmali jeho DNA nie preto, aby sa tvorba tohto renesančného umelca rozdala do súkromných rúk, ale preto, aby zistili, prečo bol vlastne taký geniálny. Napríklad, ako je možné, že dokázal tak presne pozorovať rýchly pohyb vážky či vtákov pri lietaní. Výskum sledoval chromozóm Y, ktorý otcovia predávajú svojim synom, tu konkrétne dlhých 690 rokov, už od da Vinciho starého otca. Príbuzní majú od jedného po 85 rokov, majú normálne zamestnanie.

Rozchody bolia. Väčšinou. Čo nepomáha, je predstava ísť si po zabudnuté veci do spoločného "hniezdočka". Zakorenené odrezky? Pelech pre psa či škrabadlo pre mačku? Obľúbená mikina či nabíjačka na mobil? A nechcete poslať kamošku, kamoša, lebo sa bojíte, že by vašim ex nebodaj ešte nadávali? Alebo sa nebodaj dali dokopy oni?!? Na svete je aplikácia, ktorá presne s týmto problémom pomôže. Síce nefunguje na Slovensku, ale ktovie, možno sa niekto časom inšpiruje. Ide o platenú službu, ktorá vášho ex, vašu ex kontaktuje, vysvetlí mu, po čo pošle kuriéra a vám vytúžené pozostatky vzťahu prinesie domov. Dokonca sa dá vybrať aj možnosť, ak ste si niečo zabudli u one-night-stand. Za emočnú prácu si účtujú necelé štyri doláre.