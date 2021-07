Vláda schválila vznik nových chránených areálov a prírodných rezervácií

Rezort spravodlivosti chce v spolupráci s registrovými súdmi vykonať automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra. Chce tým odbremeniť podnikateľov od tejto povinnosti. Vyplýva to z novely zákona o obchodnom registri, ktorú na základe návrhu Ministerstva spravodlivosti schválila vláda SR. Povinnosť doplnenia identifikačných údajov predpokladá zákon o obchodnom registri z roku 2019. Osoby zapísané v obchodnom registri sú na základe toho povinné najneskôr do 30. septembra 2022 doplniť identifikačné údaje o všetkých osobách vystupujúcich v tomto registri v určitom právnom postavení, napríklad ako spoločníci či prokuristi.