Fico žiada zverejnenie účtovníctva firmy Eurolab Lambda

Líder Smeru si myslí, že koalícia využila kupovanie testov na obohatenie sa.

14. júl 2021 o 12:16 TASR

BRATISLAVA. Smer-SD chce vidieť účtovníctvo trnavskej firmy Eurolab Lambda, od ktorej vláda nakupovala antigénové testy.

Hovorí o podozreniach, že vláda nenakúpila testy priamo od juhokórejskej firmy, od ktorej ich kupovala trnavská firma, len preto, lebo by sa pritom "nenabalila".

Predseda Smeru-SD Robert Fico zdôraznil, že vedenie trnavskej firmy je napojené na predstaviteľov vlády - na ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Zároveň avizoval, že pre podozrenia z poberania úplatkov zrejme bude strana opäť iniciovať odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Nikto nezmaže, že táto partia, ktorá dnes sedí vo vládnej koalícii, kradne na najcitlivejších veciach, aké si dnes viete predstaviť," vyhlásil Fico.

Strane tak podľa jeho slov neostáva iné, ako tlačiť na kompetentné inštitúcie, aby ukázali dokumenty a účtovníctvo trnavskej firmy.

Fico sa pýta, za koľko nakupovala slovenská firma testy od juhokórejskej a prečo teda nekupovala Správa štátnych hmotných rezerv priamo testy od juhokórejskej firmy. Hovorí o "megazárobku" a o tom, že sa na tom niekto "nabalil".

Fico hovorí, že prvá zmluva SŠHR s trnavskou firmou hovorila o nákupe 10 miliónov testov, ďalšia o pol milióne a neskôr zas Ministerstvo hospodárstva SR kúpilo od tejto firmy 2,6 milióna testov.

V súvislosti s výnosmi tejto firmy a zmluvami uzavretými so štátom Fico skonštatoval, že to vyzerá, akoby firma nič iné ani nerobila. Nepochybuje, že testy od juhokórejskej firmy nakúpila podstatne lacnejšie.

V súvislosti s očakávaným rozhodnutím Ústavného súdu o pozastavení účinnosti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR k režimu na hraniciach Fico skonštatoval, že ešte nevidel rozhodnutie a jeho odôvodnenie.

Predpokladá, že Ústavný súd nateraz len pozastavil účinnosť vyhlášky, no nerozhodol ešte v merite veci. "Ale to postačuje. Ak to tak je, žiadna karanténa neplatí," podotkol.

Za férové považuje, aby ľudia buď mali potvrdenia o očkovaní, o protilátkach a prekonaní ochorenia COVID-19, alebo o negatívnom teste. Podčiarkol však potrebu cenovej dostupnosti testov. Trvá aj na dobrovoľnosti očkovania. Hovorí tiež, že opatreniami vláda zabíja slovenskú ekonomiku.