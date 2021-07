Zdravotníci, učitelia či seniori. Odborníci povinné očkovanie nezavrhujú, v koalícii by neprešlo

Povinne očkujú Francúzi či Rusi.

14. júl 2021 o 23:30 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Očkovanie proti covidu-19 bude vo Francúzsku povinné pre všetkých zdravotníkov, kompletne sa musia zaočkovať do 15. septembra.

Úrady v Moskve nariadili očkovanie proti koronavírusu pracovníkom v školstve, zdravotníctve či vo verejnej doprave, ale aj v službách, ktoré sa starajú o veľký počet ľudí - napríklad aj kaderníkom.

Firmy tu zas dostali v júni nariadenie, že do mesiaca majú mať 60 percent pracovníkov zaočkovaných, za nedodržanie kvóty hrozia pokuty.

Malta zvažovala, že do krajiny pustí len osoby s očkovacím certifikátom, napokon však nezaočkovaní budú môcť prísť, no pôjdu do karantény.

Zvýšiť počty zaočkovaných proti covidu-19, najmä v rizikovej skupine seniorov, potrebuje aj Slovensko. Nad hranicou 50 rokov je nechránených 850-tisíc ľudí.

Počet prihlásených na prvú dávku vakcíny v čakárni za mesiac výrazne klesol - zo 75-tisíc v polovici júna na 33-tisíc aktuálne prihlásených.

Napriek tomu, že druhou dávkou je na Slovensku zaočkovaných iba 32 percent obyvateľov, povinné očkovanie proti covidu-19 je na Slovensku politicky nepriechodné.