Kolíková by chcela vrátiť reformu súdnej mapy na pripomienkovanie

Ministerka vraví, že je prirodzené, ak sa sudcovia proti reforme búria.

15. júl 2021 o 10:18 SITA

BRATISLAVA. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zo strany Za ľudí by bola rada, ak by bola reforma súdnej mapy do mesiaca opätovne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Povedala to v stredu 14. júla po rokovaní vlády. Šéfka rezortu vysvetlila, že návrh zmeny súdnej mapy „pustí do sveta“, keď bude presvedčená, že urobila všetko preto, aby svoje plány vysvetlila ako sudcom, tak aj koaličným partnerom.



„Ja môžem urobiť maximum pre to, aby som vysvetlila, prečo je to dôležité pre justíciu, a o to sa teraz snažím,“ skonštatovala Kolíková.



Zároveň uviedla, že je prirodzené, že sa sudcovia proti reforme súdnej mapy „búria“.

„Ja si nepamätám žiadnu reorganizáciu súdov v iných krajinách, kde by sudcovia tlieskali a tešili sa z toho. Rovnako sa nebudú tešiť ani žiadne samosprávy, kde môže byť nejaká zmena v rámci sídla súdov. Tak tomu nebolo v iných krajinách a nemôžeme očakávať, že to tak bude u nás,“ dodala.



Ministerka spravodlivosti predstavila návrh reformy súdnej mapy v novembri 2020 a v marci 2021 prešiel návrh pripomienkovaním. Šéfka rezortu spravodlivosti však avizovala, že návrh plánuje ešte raz predložiť do medzirezortného pripomienkového konania.

Chce tak dať čo možno najväčší priestor na oboznámenie sa s ním a na vecnú diskusiu. Pripúšťa pritom aj možné zmeny, ktoré by znamenali vylepšenie návrhu.



Podľa ministerky je nová súdna mapa dobrou cestou, aby boli na súdoch špecializovaní sudcovia v hlavných agendách. Zlepšiť by sa tak mala kvalita rozhodnutí súdov a z dlhodobejšieho hľadiska by sa zrýchlilo aj rozhodovanie súdov.