Kováčik ako politický väzeň? Proces ukazuje opak

BRATISLAVA. Bolo to tri mesiace po zadržaní bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, keď sa pred médiá postavil expremiér a šéf Smeru Robert Fico a podal vlastnú interpretáciu toho, „ako to celé je“.

„Padlo rozhodnutie politicky zlikvidovať Dušana Kováčika. Je to typický politický väzeň, je uväznený z čisto politických dôvodov,“ vyhlásil Fico. Pohoršoval sa nad tým, že „Kováčik išiel do väzby za nič“ a „dokonca na základe výpovede kajúcnika“.

„Toto už je too much, to už je naozaj strašne veľa,“ rozčuľoval sa Fico v januári.

Už prvých šesť pojednávacích dní v procese s Kováčikom však ukázalo, že rozloženie síl v prípade je úplne iné, než expremiér tvrdil.

Hneď niekoľko svedectiev potvrdilo, že podozrenia proti bývalému špeciálnemu prokurátorovi sú vážne.