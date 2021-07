V Bratislave otvorili sídlo európskej siete demokratickej mládeže

Na otvorení sa virtuálne zúčastnila aj bývalá šéfka americkej diplomacie Madeleine Albrightová.

15. júl 2021 o 17:48 SITA

BRATISLAVA. Umiestnenie sídla Európskej siete demokratickej mládeže (EDYN) na Slovensku svedčí o tom, že rozvojová spolupráca je dôležitým elementom slovensko-amerických vzťahov.

Pri príležitosti otvorenia sídla EDYN v Bratislave to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS).

„Som presvedčený o tom, že prítomnosť EDYN v Bratislave prinesie nové možnosti na realizáciu ďalších spoločných projektov, a to aj so zapojením slovenských partnerov,“ povedal Korčok.

Čoskoro by podľa neho mal byť schválený prvý projekt v Severnom Macedónsku zameraný na posilňovanie transparentnosti a environmentálneho povedomia.

V projekte pritom majú byť využité aj skúsenosti slovenskej občianskej spoločnosti v oblasti tvorby nástrojov na monitorovania transparentnosti a overovania faktov v tvrdeniach politikov.

EDYN je projekt Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj USAID - US Agency for International Development (USAID), ktorý združuje mladých politických lídrov a občianskych aktivistov so záujmom o politiku, občiansku spoločnosť a slobodné médiá v krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy.