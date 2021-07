Mikulec odmieta Ficove tvrdenia a skritizoval Zuriana

Zurin podľa Mikulca nekonal v súlade so zákonmi.

15. júl 2021 o 18:55 TASR

BRATISLAVA. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) odmieta tvrdenia predsedu Smeru Roberta Fica, že stál za vzatím do väzby exšéfa polície Milana Lučanského.

Trvá i na tom, že nevzal úplatok, ako o tom podľa medializovaných informácií hovoril exriaditeľ Finančnej správy František Imrecze.

V tejto súvislosti minister kritizoval bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislava Zuriana, ktorý podľa neho nahrávku rozhovoru s Imreczem získal nezákonne, hoci mal všetky možnosti na konanie zákonných krokov.

Mikulec však verí orgánom činným v trestnom konaní a tomu, že aj tieto pochybnosti vyšetria, a deklaroval pripravenosť poskytnúť súčinnosť.

Minister vyhlásil, že od svojho nástupu do funkcie chcel, aby policajti robili, čo majú v zmysle zákona robiť, a aby tak robili zákonne. Zurian mal podľa neho všetky možnosti aj dostatok času, aby podnikol zákonné kroky v prípade, že vedel o nejakom trestnom čine a úplatku.

Napriek tomu podľa Mikulca nekonal v súlade so zákonmi, bez povolenia nahrával rozhovor s Imreczem, čím nahrávku vylúčil aj ako prípadný dôkaz.

Pritom podľa šéfa rezortu stačilo, aby začal riadne konať, podozrenia oznámil vyšetrovateľovi, požiadal súd o povolenie použitia odposluchov a nahrávku získal legálne. "No on to zjavne urobil účelovo," poznamenal.

Pýta sa, čo ho na to motivovalo a či nechcel len získať kompromitujúce materiály. Naznačil, že Zurianovi neverili ani policajní vyšetrovatelia, pretože zrejme mali podozrenie, že informoval tretie osoby.

V súvislosti so slovami Fica o vzatí Lučanského do väzby Mikulec podotkol, že ide o "dehonestáciu človeka, ktorý, bohužiaľ, zomrel". Fico podľa neho zneužíva bývalého šéfa polície. Tvrdenie, že mal stáť za jeho vzatím do väzby, označil za "výmysel pána Fica".

Opozičný Smer počas dňa vyzval premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby Mikulca odvolal. Predseda strany Fico hovoril o vážnom probléme, ktorý vidí v korupčnom živote Mikulca. Ten podľa Fica nemá čo robiť na svojom poste. Poukázal na medializovanú nahrávku. Ministrovo slovo, že to tak nie je, nemôže podľa Fica premiérovi stačiť.