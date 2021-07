Premiér neodvolá ministra vnútra Mikulca

Zákon platí pre každého rovnako, povedal Heger.

16. júl 2021 o 8:32 SITA

BRATISLAVA. Predseda vlády SR Eduard Heger z OĽaNO neodvolá ministra vnútra Romana Mikulca, tiež zo strany OĽaNO.

Odpovedal tak na štvrtkovú výzvu predsedu strany Smer Roberta Fica. Líder Smeru žiadal odvolať Mikulca pre nahrávku, v ktorej sa údajne bývalý prezident Finančnej správy František Imrecze rozpráva s bývalým riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry Branislavom Zurianom o úplatku pre súčasného ministra vnútra.

„Aj keby údajná nahrávka rozhovoru bývalého prezidenta Finančnej správy Františka Imreczeho s bývalým riaditeľom NAKA Branislavom Zurianom bola autentická, nie je na nej zaznamenaný žiadny relevantný fakt, na základe ktorého by vznikalo dôvodné podozrenie o korupčnom správaní Romana Mikulca, keď bol na čele vojenskej rozviedky,“ konštatoval Heger.



Zdôraznil, že jeho vláda na rozdiel od vlád Roberta Fica nijako nezasahuje do práce orgánov činných v trestnom konaní.

„Je plne v ich kompetencii, aby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky odhaľovali trestnú činnosť, a to bez ohľadu na to, či ju páchajú predstavitelia dnešnej opozície alebo koalície. Zákon platí pre každého rovnako,“ uzavrel.