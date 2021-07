Kvôli kroju si ich mýlili s Indiánmi. Naši emigranti to v Amerike nemali ľahké

Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov: Fotografie, ktoré obleteli celý svet, kúpanie v Bratislave aj naši emigranti v USA.

16. júl 2021 o 13:14 The Slovak Spectator

1. Zbavíme sa konečne drobných centových mincí? Slovenská vláda už podnikla prvé kroky. Aj takto bude v obchodoch vyzerať zaokrúhľovanie: Purses of Slovaks to become lighter

2. Čo budú mať oblečené slovenskí športovci počas otváracieho ceremoniálu Olympijských hier v Tokiu? Odpoveď a mnoho ďalších zaujímavostí nájdete v najnovšom výbere noviniek zo sveta kultúry a cestovania: What will Slovak athletes wear at the 2021 Olympics?

3. Kde sa môžete v našom hlavnom meste cez leto schladiť? Na výber máte kúpaliská, jazerá, ale aj samotný Dunaj: Bratislava offers plenty of places to swim and cool down in

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

4. Slovensko pre nich obvykle nie je prvou voľbou. Napriek tomu mnohí cudzinci, ktorí sem prichádzajú za prácou, plánujú ostať: Foreign migrant workers usually do not pick Slovakia first

5. Právna pomoc nemusí byť vždy len o peniazoch. Mnohí právnici z veľkých firiem pomáhajú žiadateľom o azyl či neprávom prepusteným zamestnancov bez nároku na honorár: Pro bono - Unfair notices and groundbreaking asylum granted

6. Ani hlavné mesto už nedokáže prilákať turistov. Neustále sa meniace opatrenia a zle nastavené finančné príspevky situácii vôbec nepomáhajú. Miestna turistická organizácia preto volá o pomoc: Bratislava desperately lack tourists, tourism industry calls for help

7. Do Malých Karpatov je to z Bratislavy na skok a krásne letné počasie láka na objavovanie krás jeho kopcov. Vedeli ste, že až jedenásť presahuje 700 metrov? Eleven 700m+ mountains of the Small Carpathians

8. Jeho fotografie obleteli svet. Takto rodák z Turca Jozef Morgoš zachytil čerešňu pri obci Žabokreky v štyroch ročných obdobiach: Pictures of Slovak region enthral the world

9. Vinohrady patria k nášmu kultúrnemu a historickému dedičstvu. Aj preto by sme ho mali ochraňovať ako rodinné striebro, hovorí Milan Kodnár. Spolu s ďalšími nadšencami zachránil upadajúci vinohrad vo Vajnoroch: The community vineyard in Bratislava’s outskirts serves as an example and inspiration

10. Kvôli kroju si ich mýlili s Indiánmi. Emigranti zo Slovenska to v Amerike nemali vždy ľahké: Mistaken for Native Americans. How Slovak emigrants used to arrive to the US

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.