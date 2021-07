Vládne noviny už netreba čakať, Heger ich nechce. Končia ako iné Matovičove výstrelky

Matovič chcel mesačník a dva milióny výtlačkov.

16. júl 2021 o 18:06 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Slovenská politika je taká prehnitá, že ak by sme do nej "naočkovali" kohokoľvek, je otázka času, kým sa prispôsobí alebo vzdá boj o jej čistotu - prihováral sa čitateľom svojich inzertných novín Igor Matovič. Bol december 2009 a o pol roka sa konali parlamentné voľby, vďaka ktorým sa Matovič prvý raz dostal ešte na kandidátke SaS do parlamentu.

Na poslednej strane novín, kde jeho postrehy vychádzali, spropagoval aj referendum s desiatimi otázkami, ktoré chcel organizovať a ktoré by podľa neho zlú situáciu v politike vyriešilo. Otázky sa mali týkať zrušenia imunity poslancov, zníženia ich počtu zo 150 na 50 či okresania ich platov o polovicu.

"Veď hlasujú ako cvičené opičky," písal o poslancoch.

O tom, že by sa cez svoje postrehy v novinách mohol Matovič opäť prihovárať ľuďom, sa uvažovalo aj o jedenásť rokov neskôr, keď sa Matovič stal v marci 2020 premiérom. Nie však v sieti 36 regionálnych týždenníkoch, ktoré Matovičovci predali v roku 2017.

Matovič chcel zriadiť vládne noviny - mesačne by sa ich tlačili dva milióny, mali by 32 strán a ľudia by si ich našli v schránkach. Informovať mali o činnosti vlády a o peniazoch, s ktorými hospodária ministerstvá. Platili by ich z rozpočtu úradu vlády a Matovič sľuboval, že by nešlo o propagandu.

Médiá totiž podľa neho o konaní vlády zverejnia len „vytrhnuté kúsky".