Korčok vníma Čiernu horu ako spojenca, Djukanovič mu poďakoval za finančný dar

Šéf slovenskej diplomacie sa dnes stretol s prezidentom Čiernej hory.

16. júl 2021 o 15:06 SITA

BRATISLAVA. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) vníma Čiernu Horu nielen ako spojenca, ale aj ako priateľa Slovenska. Minister o tom vo svojom profile na sociálnej sieti informoval po tom, ako sa stretol s prezidentom Čiernej Hory Milom Djukanovičom. Ten je na oficiálnej návšteve Slovenska po prvýkrát od nástupu do úradu v roku 2018.



Šéf slovenskej diplomacie s Djukanovičom rokoval o prehlbovaní slovensko – čiernohorských vzťahov v politickej a ekonomickej oblasti a tiež o napredovaní Čiernej Hory v integračnom procese do Európskej únie. „Čierna Hora má záujem o investície a know-how v oblastiach digitálnej transformácie či smart cities, kde by sa mohli presadiť slovenské subjekty,“ povedal Korčok.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zároveň ale vyjadril znepokojenie nad nárastom nacionalizmu nielen v Čiernej Hore, ale v celom regióne a tiež pokusy o prekresľovanie hraníc na západnom Balkáne. „Jednoznačne podporujeme zachovanie územnej celistvosti a suverenity krajín západného Balkánu,“ povedal Korčok.



Čiernohorský prezident na záver svojej návštevy Slovenska ocenil vysokú úroveň bilaterálnych vzťahov, ktorá sa od obnovenia nezávislosti Čiernej Hory v roku 2006 stala tradíciou. Zároveň poďakoval za pomoc Slovenska, ktorá od začiatku pandémie dosiahla viac ako 100-tisíc eur. Cielená bola najmä na sektor zdravotníctva.