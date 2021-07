Via Iuris žiada stiahnutie nových stavebných zákonov, sú nevyvážené a uprednostňujú developerov

Návrhy zákona tiež obsahujú faktické a gramatické chyby.

16. júl 2021 o 15:30 SITA

BRATISLAVA. Via Iuris a ďalšie organizácie opätovne predkladajú hromadnú pripomienku k návrhom stavebných zákonov, ktoré na konci júna zverejnil Úrad podpredsedu vlády. Nové návrhy sa oproti pôvodným, ktoré úrad stiahol a prepracoval, líšia podľa organizácií iba minimálne.

Zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe totiž podľa nich naďalej uprednostňujú záujmy developerov pred verejným záujmom. Navyše podľa organizácií pri ich príprave predkladatelia ignorovali pravidlá tvorby zákonov, sú napísané nekvalitne a v rozpore s medzinárodnou legislatívou. Uviedla to Ivana Kohutková z oddelenia komunikácie Via Iuris.

Organizácie poukazujú na to, že návrhy nových zákonov sú mimoriadne nevyvážené, uprednostňujú záujmy developerov pred záujmami verejnosti a verejnými záujmami v území, vrátane ochrany prírody.

Zákony tiež nie sú v súlade s európskou (napr. smernica o EIA) a medzinárodnou legislatívou (napr. Aarhuským dohovorom). To znamená, že vylučujú verejnosť chrániacu životné prostredie z konania o povoľovaní stavieb či tvorby územného plánu. Ani susedia sa však o pripravovanej stavbe vo svojom okolí vôbec nemusia dozvedieť. Ak sa aj dozvedia, ich možnosti ovplyvniť takú stavbu alebo jej úplne zabrániť sú minimálne, pretože ich pripomienkami sa stavebný úrad nemusí vôbec zaoberať. Úrad podpredsedu vlády chce tak aj naďalej podľa organizácií obmedziť možnosti verejnosti chrániť životné prostredie a vlastníkov susedných stavieb a pozemkov ovplyvniť výstavbu v ich okolí.



Organizácie tiež zdôrazňujú, že pri príprave takýchto zásadných právnych predpisov boli ignorované pravidlá tvorby zákonov. Tieto návrhy sú navyše napísané nekvalitne, obsahujú faktické a gramatické chyby, používajú nezrozumiteľný jazyk a pojmy sú definované veľmi povrchne.

„Žiadame úplné stiahnutie navrhovaných zákonov a ich kompletné prepracovanie. Stavebné zákony musia zabezpečiť, aby práva verejnosti a developerov boli vyvážené, musia chrániť záujmy všetkých, nielen úzkej skupiny ľudí. Zároveň, zákony musia byť napísané kvalitne, zrozumiteľne a v súlade so slovenskou a medzinárodnou legislatívou,“ uviedla advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová.



Pôvodné návrhy stavebných zákonov, ktoré predložil Úrad podpredsedu vlády v máji, pobúrili nielen odborníkov, samosprávy, ale aj širokú verejnosť. Via Iuris a ďalšie organizácie preto už vtedy predložili k navrhovaným zákonom hromadnú pripomienku, ktorú podporilo viac ako 11-tisíc ľudí. Úrad svoje návrhy následne stiahol, prepracoval a opäť predložil do medzirezortného pripomienkového konania.