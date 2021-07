Kaliňák: Imreczeho mučili, nemám mu čo vyčítať

Bývalý šéf daniarov František Imrecze je ďalším človekom blízkym Smeru, ktorý sa rozhovoril nielen o úplatkoch, ale tiež o tom, ako Smer zneužíval štátne orgány na odstavenie svojich oponentov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

ROBERT KALIŇÁK, ktorý bol v tom čase ministrom vnútra a pravou rukou šéfa Smeru Roberta Fica, však tieto kauzy stále považuje za vymyslené. V rozhovore pre SME hovorí, že to potvrdzuje aj správa SIS, ktorej dôkazy síce nevidel, ale presvedčilo ho zatknutie Vladimíra Pčolinského.

Aký je to pocit, keď po bývalom šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi a vysokom policajtom funkcionárovi Bernardovi Slobodníkovi už tretí významný svedok Imrecze vypovedá, ako sa na Slovensku kradlo za vlády Smeru?

Ja som v ich výpovediach nečítal, že by sa za Smeru kradlo. Ak tým myslíme, že niečo patrilo štátu a nejaký smerák to ukradol, tak takéto vyjadrenia som nečítal. Videl som tam len to, že niektorí ľudia, ktorí sú dnes kajúcnici, páchali trestnú činnosť.

Všimol som si pobúrenie, že sa pripravovala škandalizácia Smeru, ale fakty tomu nezodpovedajú. Dôkazy, že to tak nebolo, si vie každý nájsť aj na internete, a to aj vo vašich článkoch. Nijako to teda neprežívam.

Ako to zvláda Robert Fico?

Myslím, že to vidíte každý deň na jeho tlačovke. Je v jednej z najlepších foriem za posledné roky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Imrecze, Makó a Slobodník vypovedali o schôdzkach na kompromitáciu Matoviča Čítajte

Poďme teda na konkrétne výpovede. Makó spomína stretnutie v roku 2016 na ministerstve vnútra, kde ste údajne mali vy, vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar a Norbert Bödör riešiť postup štátnych orgánov proti Igorovi Matovičovi (OĽaNO).