Na vytváranie nejakej stredoeurópskej identity nevidí Kollár priestor

Krajiny Vyšehradskej štvorky majú spájať spoločné záujmy a nie identita, myslí si predseda parlamentu.

16. júl 2021 o 18:27 TASR

FEHÉRVÁRCSURGÓ. Krajiny Vyšehradskej štvorky majú spájať spoločné záujmy a nie vytváranie nejakej stredoeurópskej identity. Vytvárať treba spoločnú európsku identitu, vyhlásil v piatok predseda Národnej rady SR Boris Kollár v prestávke schôdzky šéfov parlamentov krajín Vyšehradskej skupiny (V4 – Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska), ktorá sa začala v piatok v maďarskej obci Fehérvárcsurgó v Stoličnobelehradskej župe.

Hlavným témami schôdzky zorganizovanej v úvode maďarského predsedníctva vo V4 sú stredoeurópska identita a ochrana kultúrneho dedičstva.

"Nemusíme si vytvárať nejakú novú identitu, lebo mi každú svoju vlastnú identitu máme. Treba si zachovať vlastnú regionálnu, národnú identitu, tú si musíme zachovať so všetkými zvykmi, kultúrou, históriou, ľudovou kultúrou, piesňami, básňami, rozprávkami. Toto všetko si musíme uchovať a môžeme si budovať spoločnú európsku identitu. Myslím si, že toto je cesta, ale aby sme vytvárali nejakú jednotnú regionálnu vyšehradskú identitu, na toto na slovenskej strane nie je priestor. Je veľmi dôležité, aby všetky štáty, ktoré sú v Európskej únii, si zachovávali korene, pamätali na svoju minulosť, históriu, kultúru a tým obohacovali ten spoločný priestor," povedal predseda NR SR.

Kollár chce spoločné záujmy, nie indentitu

Kollár potvrdil, že účastníci rokovania zachytili snahu predsedu maďarského parlamentu Lászlóa Kövéra vytvárať spoločnú identitu. "Myslím si, že máme spoločnú históriu, to nikto nepopiera, ale budovať ešte ďalšiu identitu, ja si myslím, že spájať by nás mali v rámci V4 záujmy, aký bol napríklad protiimigračný, integračný záujem, rozšírenie Európskej únie o západný Balkán, tieto záujmy by nás mali spájať a nemusíme hľadať nejakú vymyslenú identitu," dodal.

Predseda slovenského parlamentu podotkol, že šéfovia parlamentov krajín V4 majú medzi sebou veľmi dobré vzťahy, veľmi dobre si rozumejú.

"Aj s pánom Kövérom, ja si ho veľmi vážim. Ja ale zastupujem Slovensko a budem vždy hájiť záujmy Slovenska. Zahraničná politika je na Slovensku po dlhšej dobe zase jednotná. Keď niečo povedal minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok, tak s tým sa parlament aj vláda plne stotožňuje, a myslím si že aj pani prezidentka," povedal Kollár v reakcii na otázku TASR týkajúcu sa kontroverzných vyhlásení predsedu maďarského parlamentu.

Korčok ostal zaskočený postojom Maďarska

Európsku úniu (EÚ) v súčasnosti rozbíjajú tí, ktorí ju chcú teraz chrániť pred Maďarskom, povedal počas uplynulého víkendu Kövér, ktorý tiež vyhlásil, že ak by sa teraz konalo referendum o vstupe Maďarska do EÚ, hlasoval by proti.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok v tejto súvislosti v stredu reagoval, že je z takýchto slov zaskočený. "Aj vo V4 musíme mať zásadnú debatu o tom, ako vidí Európsku úniu Maďarsko, vzhľadom na ostatné posolstvá, ktoré prichádzajú od našich južných susedov. Moja vízia Európskej únie je diametrálne odlišná," šéf slovenskej diplomacie.

Kövér povedal, že krajiny vyšehradského zoskupenia sa usilujú v otázke budúcnosti Európy dospieť k spoločnému postoju, ktorý by mal byť zohľadnený vo všetkých členských krajinách EÚ, pričom tento postoj by mal byť nielen o záujmoch, ale aj o hodnotách. "Krajiny V4 chcú byť rovnocennými partnermi v diskusii o budúcnosti Európy," zdôraznil.

Predseda maďarského parlamentu poznamenal, že neexistuje jasná deliaca čiara medzi kultúrami krajín strednej Európy. "Účastníci dnešnej schôdze prišli z rôznych európskych politických zoskupení, avšak o ochrane stredoeurópskych tradícií a hodnôt majú podobnú mienku," podčiarkol Kövér.

K otázke ekonomickej budúcnosti povedal, že vytvorenie severo-južnej dopravnej a energetickej infraštruktúry by zabezpečilo možnosť samostatného rozvoja tohto regiónu.