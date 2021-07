V Podhájskej zatajovali vyššiu prítomnosť rádioaktívnych prvkov vo vode, tvrdí ministerstvo

Ministerstvo kritizuje, že doteraz vo veci nikto nekonal.

17. júl 2021 o 14:51 SITA

BRATISLAVA. Pri prevádzke termálneho kúpaliska v obci Podhájska v okrese Nové Zámky sa porušovali zákony a pred verejnosťou sa zatajovala zvýšená prítomnosť rádioaktívnych prvkov vo vode z geotermálneho vrtu.

Ako ďalej uvádza v tlačovej správe ministerstvo životného prostredia, hodnota daných prvkov výrazne prekračuje zdravotné limity. Čerpanie geotermálnych vôd do verejného kúpaliska tak bolo podľa ministerstva v minulosti povoľované na základe sfalšovaných analýz zloženia vody.

„Ako sa preukázalo kontrolami Slovenskej inšpekcie životného prostredia a zisťovaním polície, za bývalých vlád nedbali štátne orgány ku tomu určené na porušovanie zákonov v zariadení využívajúcom geotermálny vrt Podhájska. Majitelia vrtu aj prevádzkovatelia kúpaliska zanedbali viaceré zákonné povinnosti, čím si neoprávnene zvyšovali zisky," uvádza rezort.

Podľa ministerstva je poľutovaniahodné, že až donedávna nekonali v tejto veci príslušné odbory životného prostredia, ani orgány kontroly, akým je inšpekcia. „Porušovanie predpisov a platných zákonov vo verejných kúpeľoch Podhájska sa tak stalo dlhodobým javom," konštatuje ministerstvo.

Pozmenené rozhodnutie

Kúpalisko Podhájska podľa ministerstva čerpalo vodu z geotermálneho vrtu a využívalo ju v bazénoch bez platného oprávnenia. Inšpekcia preto uložila spoločnosti pokutu 128 978 eur, proti čomu sa spoločnosť odvolala.

„Vzápätí sa zistilo, že jedno z predložených rozhodnutí o oprávnení čerpať vodu z geotermálneho prameňa bolo pozmenené a jeho platnosť vypršala ešte v minulom storočí, konkrétne v roku 1994. To znamená, že kúpalisko v Podhájskej vypúšťalo dlhé roky znečistenú vodu z bazénov odpadovými rúrami do miestneho potoka Liska a odtiaľ do rieky Žitava nelegálne," zdôrazňuje envirorezort.

Znalecké dokazovanie podľa ministerstva ukázalo, že v dôsledku vypúšťania odpadových vôd z kúpaliska Podhájska došlo k umŕtveniu rieky a výrazným škodám na životnom prostredí.

„Inšpektori ďalej navyše počas preventívnej kontroly na vodnom toku Liska v katastrálnom území Podhájska objavili systém rúr, z ktorých do rieky vytekala ďalšia, hnedo zafarbená odpadová teplá voda," uvádza ministerstvo.

Rezort dodáva, že momentálne očakáva na úplné výsledky vyšetrovania polície, najmä pokiaľ by sa ukázalo, že porušovanie zákonov v súvislosti s Podhájskou sa diali aj priamo na pôde ministerstva životného prostredia.

Ďalšie zistenia

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) už začiatkom júna informoval, že niektoré podnikateľské subjekty na základe chybných meraní platili za odčerpanú vodu v Podhájskej oveľa menej, než reálne mali.

Podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia jeden zo subjektov zase neodviedol geotermálnu vodu späť tak, ako mal. Vyčerpal tak napríklad 220-tisíc metrov kubických vody, ale reinjektovaných bolo o 60-tisíc metrov kubických vody menej.

Podľa rezortu tiež podnikateľské subjekty vodu po úprave chemickými látkami vypúšťali do vodného toku.