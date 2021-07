Novela vysokoškolského zákona by mohla byť doriešená do konca roka

Veci, na ktorých sa nevedia dohodnúť, podľa Gröhlinga odsunú a nebudú riešiť.

17. júl 2021 o 16:09 SITA

BRATISLAVA. Do konca roka by mohla byť doriešená novela vysokoškolského zákona. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) koncom júna v rozhovore pre portál vŠkolstve.sk a agentúru SITA. Podotkol, že každá jedna dotknutá strana si obhajuje svoje návrhy, no treba nájsť prienik.

Aj keď sa finálna verzia návrhu vysokoškolského zákona ministerstva školstva nedostala do legislatívneho procesu, vyvolala v akademickej obci vlnu nevôle. Pripravovanú novelu vysoké školy dôrazne odmietli a považovali ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku.

To, na čom sa nevedia dohodnúť, odsunú

Prípravu novely vysokoškolského zákona má v súčasnosti na starosti pracovná skupina, ktorá vznikla 5. marca a tvoria ju zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl, ako aj zástupcovia ministerstva školstva.

„Predpokladám, že tie veci, na ktorých sa nevieme dohodnúť, odsunieme, nebudeme ich riešiť, a tých 90 percent, na ktorých sme v podstate aj dohodnutí, by sme posunuli do parlamentu. My aj naši partneri si uvedomujeme, že potrebujeme systémové zmeny vo vysokoškolskom prostredí a nebudeme ich brzdiť,“ povedal Gröhling.

Zároveň priblížil, že témy, na ktorých sa nevedia zhodnúť, boli už komunikované, no v rozhovore ich nechcel bližšie konkretizovať. Vysvetlil, že nechce svojím vyjadrením zabrzdiť celý proces, ktorý vníma ako konštruktívny.

Šéf rezortu školstva v prípade problémovej otázky samosprávy a autonómnosti vysokých škôl čiastočne vidí svetlo na konci tunela. Dodal však, že to sa netýka voľby rektora, o ktorej naďalej diskutujú.

Viaceré školy proti návrhu protestovali

V súvislosti s návrhom novely ako prvý vyhlásil štrajkovú pohotovosť Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, a to v piatok 26. februára.

Neskôr, v pondelok 1. marca, vyhlásila protest proti politizácii verejných vysokých škôl Univerzita Komenského v Bratislave. K nej sa pridali Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita v Prešove a Slovenská technická univerzita v Bratislave.

K novele sa vyjadrilo viac ako desať ďalších vysokých škôl. Medzi nimi napríklad Technická univerzita a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach či Akadémia umení v Banskej Bystrici.