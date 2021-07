Biskupi vyzvali veriacich, aby sa duchovne pripravili na príchod pápeža

Biskupi odporúčajú veriacim prečítať si aj spisy pápeža Františka.

17. júl 2021 o 18:21 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vyzvala veriacich, aby sa duchovne pripravili na príchod pápeža Františka na Slovensko. Očakáva, že návšteva hlavy katolíckej cirkvi bude pre krajinu povzbudením.

Uviedla to v pastierskom liste, ktorý adresovala veriacim.

Súvisiaci článok Gavenda: Pápež sa stretne s Bezákom ako s človekom, jeho situáciu to nerieši Čítajte

"Už teraz sa tešíme, že táto návšteva a povzbudenia Svätého Otca nás vytrhnú zo série ťaživých správ, z únavy, nedôvery, znechutenia. Nech nám Svätý Otec pomôže nielen odložiť, ale aj ukončiť všetky nezmyselné spory; nech nám dodá silu prekonať obavy; nech nás zjednotí naprieč celou spoločnosťou," napísala KBS.

Veriacim biskupi odporúčajú, aby využili v nasledujúcom období čas na to, aby čítali aj spisy pápeža Františka, preložené do slovenčiny. Cieľom by mala byť príprava, ktorou by ľudia jeho posolstvu lepšie porozumeli a mohli by viac načerpať z jeho návštevy. Tiež si kladú otázku, ako privítať hlavu katolíckej cirkvi, či ako mu predstaviť terajšie Slovensko.

KBS pripomenula, že pápež prijal pozvanie, ktoré mu adresovali všetci naši biskupi v mene celej Katolíckej cirkvi na Slovensku, prezidentka Zuzana Čaputová, ako aj slovenská vláda.

Od poslednej pápežskej návštevy na Slovensku ubehlo 18 rokov. Vtedajší spoločenskí lídri vítali pápeža Jána Pavla II. Pápež František by mal navštíviť Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra.