Zmena vo vedení ministerstva je podľa Asociácie na ochranu práv pacientov citeľná

BRATISLAVA. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) prevzal riadenie rezortu v ťažkom pandemickom období, keď nebolo mnoho kľúčových problémov a požiadaviek pacientov dotiahnutých a často ostali bez akejkoľvek odozvy.

Zmena vo vedení ministerstva zdravotníctva bola po nástupe Lengvarského citeľná. Pre TASR to v hodnotení prvých 100 dní po jeho nástupe do ministerského kresla uviedla prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová.