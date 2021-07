Polámané stromy aj poškodené strechy, Slovensko zasiahli búrky

Hasiči mali spolu viac ako sto výjazdov.

18. júl 2021 o 16:39 (aktualizované 18. júl 2021 o 20:02) TASR

BRATISLAVA. Slovensko v nedeľu na viacerých miestach zasiahli silné búrky.

V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou hasiči uskutočnili do večera 19:30 dovedna 114 výjazdov. TASR o tom informovala Katarína Križanová z komunikačného oddelenia Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

V Trnavskom kraji bola ich pomoc potrebná pri 50 udalostiach, z toho až 41-krát zasahovali v okrese Dunajská Streda. V Banskobystrickom kraji hasičov vyslali k 27 udalostiam, pri ktorých odstraňovali následky prietrže mračien.

V Bratislavskom kraji zasahovali 14-krát, v Nitrianskom kraji boli vyslaní k 13 udalostiam a v Žilinskom kraji bola ich pomoc potrebná osemkrát.

"Vo väčšine prípadov odstraňovali popadané stromy z vozidiel, cestných komunikácií a elektrických vedení a odčerpávali vodu zo zatopených ulíc a pivníc. V niekoľkých prípadoch zasahovali pri strhnutých strechách," uviedla Križanová.

Pri týchto udalostiach zasahovalo doposiaľ takmer 100 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a viac ako 70 dobrovoľných hasičov.

Popadané stromy aj poškodené strechy

V Banskobystrickom kraji popadané stromy skomplikovali dopravu na viacerých úsekoch.

Ako na sociálnej sieti upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, silný vietor poškodil aj strechy na viacerých budovách.

Podľa informácií, ktoré na svojom webe uviedlo Stella centrum, spadol strom aj na rýchlostnej ceste R1 za výjazdom Žiar nad Hronom – východ v smere do Zvolena.

Popadané stromy skomplikovali dopravu i na ceste medzi Podzámčokom a Dobrou Nivou v okrese Zvolen a tiež na trase medzi Žarnovicou a obcou Veľké Pole.

Silný dážď spôsobil tiež zaplavenie vozovky na ceste medzi Slovenskou Ľupčou a Brusnom v okrese Banská Bystrica.

Zaplavilo aj cestu pri Domici

Hasiči museli zasahovať aj na ceste pri jaskyni Domica v okrese Rožňava, kde voda po búrke zaplavila časť cesty.

Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pre TASR povedal, že voda zaplavila aj jedno vozidlo, posádka z neho stihla ujsť. Hasiči následne podľa jeho slov evakuovali dvoch dospelých a dve deti od vchodu jaskyne na bezpečné miesto.

"Na mieste sú štyria hasiči s jedným kusom techniky. Voda steká z dvoch strán na cestu, musí to odtiecť. Cesta je neprejazdná," informoval operačný dôstojník.

Manželov na Veľkom Rozsutci nepriamo zasiahol blesk

Búrka zasiahla aj sever Slovenska. Počas zostupu z Veľkého Rozsutca nepriamo zasiahol blesk manželský pár. Obaja utrpeli zranenia. Pomáhali im horskí záchranári.

Muž pri páde spôsobenom tlakovou vlnou utrpel viaceré tržné poranenia hlavy a pociťoval tŕpnutie nôh. Žena bola po páde doudieraná, ale nepotrebovala pomoc, informovala Horská záchranná služba na svojom webe.

Záchranári z oblastného strediska Malá Fatra odišli mužovi na pomoc terénnym automobilom do Sedla Medziholie a odtiaľ pešo.

"Po ošetrení a poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti ho na nosidlách transportovali do Sedla Medziholie a odtiaľ autom zviezli do Štefanovej, kde si ho prevzala do opatery posádka rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračoval do nemocnice," dodali horskí záchranári.

Búrky môžu pretrvať do polnoci

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na to, že búrky môžu v niektorých okresoch Slovenska pretrvať až do noci.

Výstraha prvého stupňa platí pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj. S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Meteorológovia dodali, že pri búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov.

Pre Senicu, Malacky, Bratislavu, Senec, Dunajskú Stredu, Pezinok, Námestovo a Tvrdošín platí prvý stupeň hydrologickej výstrahy a pre Rožňavu druhý stupeň hydrologickej výstrahy.