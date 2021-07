Slovensko prišlo o jednu z najväčších osobností kultúrneho života (reakcie politikov)

Humorista Milan Lasica zomrel vo veku 81 rokov.

19. júl 2021 o 0:11 TASR

BRATISLAVA. Politici vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine a blízkym Milana Lasicu, ktorý zomrel v nedeľu vo veku 81 rokov.

"Slovensko prišlo o jednu z najväčších osobností kultúrneho a spoločenského života," uviedli na sociálnej sieti Národnej rady.

Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová podotkla, že Milan Lasica zomrel tak, ako žil. "S piesňou v srdci a na doskách, ktoré znamenajú svet. Ďakujeme Milan Lasica za všetko, za to, že vďaka Vám boli naše životy veselšie a radostnejšie," odkázala na sociálnej sieti.

"Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine a blízkym. Česť jeho pamiatke," uviedlo na sociálnej sieti hnutie Sme rodina. "Ďakujeme za všetko," zdôraznila strana SaS.

"Už ako malý chlapec som chodil do divadla na Lasicu a Satinského. Keď ich dávali na ČST všetci sedeli pred televízorom," zaspomínal na herca predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Podľa jeho slov patril Lasica "tak trochu každému, bol ako rodina".

"Životné dielo Milana Lasicu zostane už navždy inšpiráciou pre ďalšie generácie. Vedel nás vždy potešiť svojím inteligentným humorom, nadhľadom aj satirou," uviedlo hnutie OĽANO.

"Je to smutná správa nielen pre kultúrnu obec, ale pre celé Slovensko. Bol to nenahraditeľný herec, spevák, televízny tvorca a komik. Spolu s Júliusom Satinským priniesli do našej spoločnosti intelektuálny a satirický pohľad na svet, čím sa navždy zapísali do dejín slovenského humoru," povedal predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽANO).

Podľa predsedu Hlasu Petra Pellegriniho sa Milan Lasica navždy zapísal do panteónu osobností slovenskej kultúry.

"Jeho neopakovateľný humor, nadhľad a schopnosť pomenovať veci pravými slovami neboli len jedným zo symbolov slovenskej kultúry, ale aj osobným bojom za slobodu. Zbohom, pán Lasica, Slovensko Vaším náhlym odchodom utrpelo obrovskú stratu," zdôraznil.

Bratislavský primátor Matúš Vallo poukázal na to, že je málo ľudí, ktorí sa svojím humorom dokázali prihovoriť niekoľkým generáciám.

"Ktorí aj v ťažkých časoch dokázali priniesť nádej, že raz možno bude lepšie. Ktorí obstáli na mnohých hodnotových križovatkách. Z ktorých vyžarovala ľudskosť v každej situácii. Ktorých ľudia mali radi za to, čím sú. Milan Lasica bol jedným z mála a správa o jeho smrti ma nesmierne zasiahla," napísal Vallo s tým, že s odchodom Milana Lasicu odchádza aj kus jeho života.

Humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor a spevák Milan Lasica odpadol na výročnom koncerte Bratislava Hot Serenaders, pričom sa ho už nepodarilo oživiť.