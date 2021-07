Nevyčerpané financie Štátnej ochrany prírody by sa mohli presunúť

Použijú sa na plnenie úloh druhovej a územnej ochrany.

19. júl 2021 o 12:43 TASR

BRATISLAVA. Nevyčerpané financie Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v sume 874 520 eur by sa mohli presunúť na zavedenie ekonomického informačného systému a na plnenie úloh druhovej a územnej ochrany.

Vyplýva to z návrhu, ktorým sa má zmeniť účel použitia kapitálového transferu. Ministerstvo životného prostredia SR predložilo materiál do medzirezortného pripomienkového konania.

Kapitálový transfer

ŠOP predložila v roku 2019 envirorezortu žiadosť o kapitálový transfer v sume 1 440 000 eur na zabezpečenie implementácie dokumentačného systému na správu registratúry a integráciu na moduly Ústredného portálu verejnej správy, národné registre a centrálne úradné doručovanie.

"Skutočné celkové výdavky na implementáciu elektronickej registratúry dosiahnu do konca roka 2021 sumu 565 480 eur, pričom nižšie výdavky nebudú mať vplyv na celkovú funkčnosť systému ani na plnenie povinností ŠOP SR," uvádza ministerstvo. Preto chce vládu požiadať o zmenu účelu použitia zostatku.

Zabezpečenie sa presunie

Na zabezpečenie ekonomického informačného systému by sa malo zo zvyšných 874 520 eur presunúť 565 396 eur. "Nákup ekonomického informačného systému slúži na zabezpečenie kvalitného výkonu činnosti organizácie," približuje MŽP. Ekonomickým informačným systémom by sa ŠOP mala zapojiť do nadrezortného ekonomického systému Ministerstva financií SR.

Zvyšných 309 124 eur by podľa materiálu malo ísť na pokrytie potrieb druhovej a územnej ochrany.

Dofinancovať sa tak majú výdavky na praktickú starostlivosť o chránené druhy a biotopy, označovanie novovyhlasovaných chránených území, výdavky na monitoring stavu, prevádzku sústavy záchranných zariadení, zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy, praktickú starostlivosť a ochranu anorganických foriem a javov.