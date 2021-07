Pohreb Milana Lasicu bude len v najužšom rodinnom kruhu

Štátny smútok pre zosnulého herca nebude.

20. júl 2021 o 12:41 Michaela Žureková

BRATISLAVA. Posledná rozlúčka s Milanom Lasicom sa nebude konať so štátnymi poctami. Pozostalá rodina si želá iba intímny obrad v úzkom kruhu najbližších.

Pre SME to potvrdil výkonný riaditeľ Štúdia L+S a Lasicov dlhoročný spolupracovník Pavol Danišovič.

"Rodina sa rozhodla tak, že sa to má konať v absolútne najužšom kruhu a to treba rešpektovať," povedal.

Kedy presne pohreb prebehne, však zatiaľ nie je známe.

Po lete urobia spomienkový program na počesť Milana Lasicu

Danišovič tiež povedal, že domovské divadlo Milana Lasicu plánuje urobiť na jeho počesť aj spomienkový program.

"To však až po lete, pretože mnohí ľudia, ktorých by rodina chcela pozvať, sú teraz rozcestovaní. A otázka je, ako to bude vyzerať s pandémiou a opatreniami," dodal.

Danišovič už v pondelok povedal, že divadlo je pripravené sa podieľať na rozlúčke s Milanom Lasicom. V utorok zriadilo pred svojím vstupom pietne miesto s kondolenčnou knihou.

81-ročný Lasica zomrel v nedeľu večer počas vystúpenia s orchestrom Bratislava Hot Serenaders.

Štátny smútok nebude

Ešte v pondelok uvažovala koaličná strana SaS o tom, že by pre úmrtie Milana Lasicu vláda vyhlásila štátny smútok.

Predsedníčka poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita Anna Zemanová tiež vyhlásila, že protokol úradu vlády bude kontaktovať rodinu a ponúkne jej možnosti, ako napríklad čestnú stráž, kondolenčnú knihu alebo vyvesenie čiernej vlajky, finálne rozhodnutie však nechá na nej.

Na pondelkovej koaličnej rade sa napokon na štátnom smútku s ostatnými partnermi nedohodli.

Štátny smútok na Slovensku vyhlasuje podľa zákona vláda v prípade úmrtia prezidenta, predsedu Národnej rady a predsedu vlády.

Môže ho vyhlásiť aj v prípade, ak citový otras spoločnosti vyvolá smrť osoby, ktorá mala mimoriadny vplyv na verejný život. Pri významných osobách slovenskej kultúrnej obce sa tak na Slovensku ešte neudialo.

Slovensko štátny smútok vyhlásilo dosiaľ deväťkrát, naposledy v roku 2019 si takto uctilo obete nehody autobusu pri Nitre.