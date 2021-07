Kňažko: Odkaz Lasicu je, že sa netreba brať príliš vážne

Milan Lasica pôsobil na slovenskej scéne od päťdesiatych rokov.

19. júl 2021 o 16:55 Zuzana Kovačič Hanzelová, Barbora Paľovčíková

Komik, herec, dramatik, pesničkár a spevák Milan Lasica zomrel vo veku 81 rokov 18. júla pri finálnej klaňačke po koncerte s orchestrom Bratislava Hot Serenaders v bratislavskom Štúdiu L+S.

O priateľstve aj spolupráci s Milanom Lasicom a jeho odkaze hovorí v rozhovore pre SME herec a politik MILAN KŇAŽKO.

Milan Kňažko v rokoch 1970 a 1971 bol členom Divadla na Korze v Bratislave,

kandidoval v prezidentských voľbách v roku 2014,

je jedným z hlavných predstaviteľov Nežnej revolúcie,

spoluzakladal politické hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN).

Pamätáte sa na to, kedy ste sa prvý raz stretli s Milanom Lasicom?

Bolo to niekedy v 60. rokoch, mohlo to byť ešte v Tatra revue. S Julom Satinským som sa stretol, keď som mal 12 rokov a on 17, s Milanom o niečo neskôr.

Vedeli ste už vtedy, že je to mimoriadne talentovaný človek?

Vtedy som to ešte nevedel, ale bol veľmi sympatický, a nielen mne. Bol to závan slobodného smiechu, čo prekáža totalitne orientovaným politikom a režimom. Keď sa niekto smeje, je to prejav slobody.