Dobré ráno: Niekto má Krista, ja mám Milana Lasicu

Prečo potrebujeme humor, aký robili Lasica a Satinský.

19. júl 2021 o 23:18 Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Samo Trnka

Vypočujte si podcast

Každá krajina potrebuje humor. Nie taký ten primitívny, lascívny, ale humor, ktorý jej dokáže nastaviť zrkadlo.

Humor a satiru, ktoré sú symbolom, alebo – ak chcete – akýmisi piliermi, čo sú pevne zasadené do podstaty ľudí, a čo držia pokope spoločnosť. Takýto humor, a to platí všade vo svete, nevie prinášať zase tak veľa autorov. No jedným z nich určite bol Milan Lasica.

O jeho tvorbe, ale aj o humore a prečo je takým potrebným sa Tomáš Prokopčák rozpráva s komikom, humoristom a našim bývalým kolegom Samom Trnkom.

Zdroj zvukov: SME, YouTube Milan Lasica - téma

Krátky prehľad správ

Od včera platia pre príchod na Slovensko ďalšie nové pravidlá. Nová vyhláška mení, kto je považovaný za zaočkovaného a kto musí ísť do karantény. Za zaočkovaného sa považuje ten, kto má dva týždne po druhej dávke alebo tri týždne po podaní jednodávkovej vakcíny. Treba sa tiež registrovať na eHranici, platia viaceré výnimky. Všetky tak podrobnosti nájdete na webe SME.sk.

Vládna strana SaS v koalícii navrhne, aby sa v súvislostí s úmrtím Milana Lasicu vyhlásil štátny smútok. Ľudia medzičasom začali spisovať petíciu, aby mal aj štátny pohreb.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vylúčil súvislosť medzi očkovaním na koronavírus a smrťou ženy z Nitry. Dôvodom úmrtia boli chorobné zmeny, ktoré vznikli dlhý čas pred smrťou.

Autoritárska vláda maďarského premiéra Viktora Orbána mala podľa britského denníka Guardian používať sledovací softvér , ktorým sa nabúrala do mobilov novinárov a potom ich špehovala. Spyware Pegasus mala kúpiť od izraelskej bezpečnostnej firmy, ktorá s podobnými nástrojmi obchoduje.

Hubblov vesmírny ďalekohľad už znovu funguje. Inžinierom z NASA sa cez víkend podarilo teleskop opraviť, od soboty tak znovu pozoruje vesmír. Ďalekohľad sa uložil do núdzového režimu 13. júna, keď zlyhala jedna z jeho riadiacich jednotiek.

Odporúčanie

A aj moje dnešné odporúčanie bude spomienkou na Milana Lasicu. Na minuloročné Vianoce sme totiž pre vás pripravili špeciálnu epizódu podcastu Mimóza, kde si herečky Janka Kovalčíková a Lenka Libjaková pozvali na rozhovor o sviatkoch práve Milana Lasicu. Je to milá, krásna a príjemná epizóda s typickým šarmom a ak si chcete Lasicu pripomenúť, skúste napríklad takto.