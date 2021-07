Najvyšší správny súd nezačne rozhodovať v auguste

Zatiaľ nie je účinný disciplinárny poriadok.

20. júl 2021 o 13:19 TASR

BRATISLAVA. Najvyšší správny súd nezačne od 1. augusta rozhodovať v disciplinárnych konaniach, keďže ešte nie je účinný disciplinárny poriadok. V utorok po vymenovaní piatich sudcov NSS SR to uviedol jeho predseda Pavol Naď.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Pokiaľ ide o disciplinárne konania, tie nemôžeme spustiť od 1. augusta, keďže ešte nie je účinný disciplinárny poriadok. Je v zákonodárnom procese,“ spresnil Naď. NSS SR má začať fungovať od začiatku augusta.

Spresnil, že účinnosť disciplinárneho poriadku by mohla podľa predbežných informácií nastať najskôr od 1. novembra.

„Ak by to tak bolo, od tohto dátumu by sme začali rozhodovať aj v disciplinárnych veciach,“ podotkol s tým, že NSS SR by mal mať disciplinárnu právomoc voči sudcom, prokurátorom, notárom a exekútorom.

Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície.

NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného bude mať právomoc rozhodovať aj o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.

Funkčný má byť od 1. augusta.