Úsilie potláčať korupciu sa zlepšilo, verejnosť zmenu zatiaľ nevníma

Vyšla nová správa o stave právneho štátu

20. júl 2021 o 17:20 SITA

BRATISLAVA. Úsilie Slovenska potláčať korupciu sa výrazne zvýšilo a prejavilo sa to pri vyšetrovaní a stíhaní mnohých prípadov korupcie na tých najvyšších miestach. Vyplýva to zo správy o stave právneho štátu na Slovensku, ktorú vypracovala Európska komisia.



Uvedená správa taktiež uvádza, že v prevencii korupcie je na Slovensku vidieť iba pomalý pokrok. Vyzdvihuje však skutočnosť, že v fáze plánovania alebo počiatkoch legislatívneho procesu sa nachádzajú dôležité právne predpisy, týkajúce sa napr. lobingu, majetkových priznaní, konfliktoch záujmu u členov parlamentu či verejného obstarávania.



Európska komisia sa domnieva, že na Slovensku je stále potrebné zlepšiť legislatívny proces, a to predovšetkým zapojením zainteresovaných strán a občianskej spoločnosti, ako bolo uvedené už v správe o dodržiavaní zásad právneho štátu z roku 2020.

Vnímanie nezávislosti súdnictva sa podľa správy v slovenskej spoločnosti zlepšilo, medzi širokou verejnosťou však stále zostáva na veľmi nízkej úrovni. Momentálne vníma úroveň nezávislosti súdnictva na Slovensku ako „spravodlivú alebo veľmi dobrú“ 30 percent spoločnosti, čo je výrazné zlepšenie v porovnaní s rokom 2020. Vtedy to bolo 15 percent.



Odborníci a riadiaci pracovníci vnímajú, že miera korupcie vo verejnom sektore zostáva vysoká. V indexe vnímania korupcie z roku 2020, ktorý vypracovala organizácia Transparency International, patrí Slovensku až 17. priečka v Európskej únii a 60. post v globálnom meradle. Toto vnímanie bolo v priebehu ostatných piatich rokov relatívne stabilné.