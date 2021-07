Rokovanie o skrátení moratória prerušili pre pripomienky Sme rodina

Návrh zákona bude na koaličnej rade.

21. júl 2021 o 11:52 (aktualizované 21. júl 2021 o 12:10) SITA

BRATISLAVA. Rokovanie o skrátení moratória na predvolebné prieskumy na 48 hodín predo dňom volieb, sa na stredajšom zasadnutí vlády prerušilo pre politické pripomienky hnutia Sme rodina.

Počas rokovania kabinetu to povedala ministerka investícií a šéfka Za ľudí Veronika Remišová.

"Rokovanie bolo prerušené pre politické pripomienky strany Sme rodina. Ja oceňujem, že moratórium bolo zjednotené. V každom prípade tento návrh zákona bude na koaličnej rade," povedala Remišová novinárom.

Kollárovci chcú ešte diskutovať

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) ešte pred zasadnutím kabinetu povedal, že Sme rodina podporuje zmenu súčasného stavu pri moratóriu na prieskumy, no chce sa ešte o presnom nastavení rozprávať s koaličnými partnermi.

Hnutie chce podľa neho diskutovať o tom, či by šlo o skrátenie na 48 hodín alebo na iný čas, prípadne o úplnom zrušení moratória.

"Či to má byť skrátenie na 48 hodín alebo iné, alebo úplné zrušenie moratória, o tom by sme sa ešte chceli rozprávať s koaličnými partnermi," povedal minister práce pred rokovaním vlády.

Návrh o skrátení moratória na prieskumy podporuje minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

"To, že niektorí politici, ktorým to vyhovovalo v minulom období, to chceli predĺžiť, samozrejme, dokazuje, aké majú demokratické zmýšľanie. Aj keď dnes sa bijú do hrude, akí sú najväčší demokrati, treba si pripomínať, čo dokázali robiť, keď vládli. Tento návrh je pre mňa dobrým návrhom a treba ho podporiť," skonštatoval pred novinármi.

Rokovanie prerušili

Členovia kabinetu v stredu prerušili rokovanie o návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý upravuje aj zákon o volebnej kampani a ďalšie zákony. Novela má okrem iného priniesť skrátenie volebného moratória na predvolebné prieskumy na 48 hodín pred dňom hlasovania. Podľa návrhu by teda mohli byť zverejňované aj tri dni pred voľbami.

V súčasnosti platí 14-dňové moratórium na prieskumy. Bývalá vláda sa ho snažila predĺžiť na 50 dní. V máji tohto roka Ústavný súd SR rozhodol, že zákaz zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami nie je v súlade s Ústavou SR.