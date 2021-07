Vláda odvolala Kolíkovej štátneho tajomníka, Remišová hovorí o intrigách

Luciak by sa mal po odchode z funkcie vrátiť do parlamentu.

21. júl 2021 o 12:04 (aktualizované 21. júl 2021 o 12:17) TASR

BRATISLAVA. Vláda v stredu odvolala z funkcie štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Michala Luciaka (Za ľudí).

Mal by sa vrátiť do parlamentu

Návrh predložila na rokovanie kabinetu ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

"Podľa zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov predkladá vláde SR ministerka spravodlivosti SR návrh na odvolanie Michala Luciaka z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR dňom 21. júla 2021," píše sa v predložených materiáloch.

Luciak by sa mal po odchode z funkcie vrátiť do parlamentu ako poslanec.

Remišová hovorí o vnútrostraníckych intrigách

Odvolanie kritizuje šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Kolíková podľa nej dehonestuje dôležité ústavné funkcie a robí z nich panákov na šachovnici vnútrostraníckych intríg.

Verí, že po Luciakovom návrate do parlamentu Kolíkovej frakcia nepristúpi k odvolaniu Jany Žitňanskej z postu predsedníčky ich poslaneckého klubu.

Remišová podotkla, že Žitňanská mala vo voľbách toľko krúžkov ako celá Kolíkovej frakcia.

"Vnútrostranícky konflikt, ktorý vyvolala Mária Kolíková a skupina okolo nej, ako aj spôsoby mocenského boja dosiahli hranicu, ktorú už nemôžem mlčky prehliadať," uviedla Remišová. Namieta, že s prácou Luciaka neboli problémy.

Jeho odvolanie označila okrem iného za snahu vyhodiť z parlamentu poslankyňu Vieru Leščákovú (Za ľudí), ktorá by mu ako náhradníčka musela v pléne uvoľniť miesto a ktorá sa nepridala ku Kolíkovej frakcii. "Preto sa jej chcú zbaviť," tvrdí Remišová. Poznamenala, že Leščáková pritom pracuje na dôležitých reformách v oblasti školstva.

Remišová verí, že členovia Kolíkovej frakcie sa po zmene pomerov v parlamente "neznížia k tomu, aby sa následne zbavili predsedníčky klubu". "Bez poslancov, ktorí majú za sebou politickú prácu, a bez týchto hlasov by strana v parlamente ani nebola," namieta. Dodala, že si z histórie nepamätá, že by nespokojní členovia takto škodili strane, zrádzali kolegov a prispievali k destabilizácii strany aj vládnej koalície. Vyzvala ich, aby s tým prestali. "Takéto aktivity nie sú férové a nič občanom neprinesú," podotkla s tým, že ak chcú len rozbíjať, majú to robiť mimo strany.

Líderka Za ľudí deklarovala, že chce naďalej brániť rozvratu strany aj vládnej koalície, bojovať proti korupcii a pokračovať v plnení sľubov voličom. Stranu chce postaviť znova na nohy.